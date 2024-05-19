聽新聞
test
0:00 / 0:00
明天要變天了 周二起雷雨炸全台長達4天
今天整體的大氣環境與昨天較為類似，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，受東北至偏東風影響，台灣周圍雲系較昨天多些，預期各地為多雲天氣，仍有陽光露臉。
今天氣溫變化不多，他說，普遍高溫都有機會達29-34度，愈往南感受愈悶熱，各地低溫約在21-26度，日夜溫差稍大，而午後山區則有短暫陣雨或雷雨機會。
明天開始，台灣附近將受到鋒面靠近影響，天氣逐漸不穩定，林孝儒表示，預期各地雲量增多，天氣變得陰沉，除午後山區有短暫陣雨或雷雨外，西半部下半天後也逐漸於海峽有對流雲系發展移入機會，帶來短暫陣雨或雷雨可能，並隨時間降雨影響有逐漸增多並較廣泛趨勢。
林孝儒表示，周二、周三則受鋒面滯留於台灣北部至海峽一帶及西南風增強影響，各地氣溫略降，各地高溫約27-31度，低溫約20-25度。
這樣不穩定的大氣環境及西南風水氣，使得各地容易有短暫陣雨或雷雨影響外，林孝儒表示，特別是迎風的西半部地區來說，將有較高的機會發展出旺盛對流帶來陣陣的顯著降雨。快的話周一入夜至周三這期間，就要多加留意局部大雨發生的可能，密切關注天氣預報，做好防範。
而周四、周五至下個周末，鋒面將逐漸有北抬並遠離台灣的趨勢，林孝儒表示，環境上來說，相較周二、周三會再穩定下來一點。仍是伴隨西南風影響環境，各地有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，西半部降雨都還是會比較廣泛，只是降雨強度有機會再緩和些了，至下周末降雨就僅較縮限於午後山區短暫陣雨或雷雨的發展了，未來可再觀察。
林孝儒提醒，明天至周五由於受滯留鋒面及西南風水氣影響，天氣不穩定，容易有短暫雷陣雨發生的，甚至周二、周三有局部大雨可能，時而伴隨短時顯著雨勢，外出活動務必多加留意天氣變化，並持續追蹤最新的天氣預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言