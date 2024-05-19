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明天要變天了 周二起雷雨炸全台長達4天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地為多雲天氣，仍有陽光露臉。普遍高溫都有機會達29-34度，愈往南感受愈悶熱。本報資料照片
今天各地為多雲天氣，仍有陽光露臉。普遍高溫都有機會達29-34度，愈往南感受愈悶熱。本報資料照片

今天整體的大氣環境與昨天較為類似，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，受東北至偏東風影響，台灣周圍雲系較昨天多些，預期各地為多雲天氣，仍有陽光露臉。

今天氣溫變化不多，他說，普遍高溫都有機會達29-34度，愈往南感受愈悶熱，各地低溫約在21-26度，日夜溫差稍大，而午後山區則有短暫陣雨或雷雨機會。

明天開始，台灣附近將受到鋒面靠近影響，天氣逐漸不穩定，林孝儒表示，預期各地雲量增多，天氣變得陰沉，除午後山區有短暫陣雨或雷雨外，西半部下半天後也逐漸於海峽有對流雲系發展移入機會，帶來短暫陣雨或雷雨可能，並隨時間降雨影響有逐漸增多並較廣泛趨勢。

林孝儒表示，周二、周三則受鋒面滯留於台灣北部至海峽一帶及西南風增強影響，各地氣溫略降，各地高溫約27-31度，低溫約20-25度。

這樣不穩定的大氣環境及西南風水氣，使得各地容易有短暫陣雨或雷雨影響外，林孝儒表示，特別是迎風的西半部地區來說，將有較高的機會發展出旺盛對流帶來陣陣的顯著降雨。快的話周一入夜至周三這期間，就要多加留意局部大雨發生的可能，密切關注天氣預報，做好防範。

而周四、周五至下個周末，鋒面將逐漸有北抬並遠離台灣的趨勢，林孝儒表示，環境上來說，相較周二、周三會再穩定下來一點。仍是伴隨西南風影響環境，各地有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，西半部降雨都還是會比較廣泛，只是降雨強度有機會再緩和些了，至下周末降雨就僅較縮限於午後山區短暫陣雨或雷雨的發展了，未來可再觀察。

林孝儒提醒，明天至周五由於受滯留鋒面及西南風水氣影響，天氣不穩定，容易有短暫雷陣雨發生的，甚至周二、周三有局部大雨可能，時而伴隨短時顯著雨勢，外出活動務必多加留意天氣變化，並持續追蹤最新的天氣預報資訊。

明天開始天氣逐漸不穩定，西半部下半天短暫陣雨或雷雨可能，並隨時間降雨影響有逐漸增多並較廣泛趨勢。本報資料照片
明天開始天氣逐漸不穩定，西半部下半天短暫陣雨或雷雨可能，並隨時間降雨影響有逐漸增多並較廣泛趨勢。本報資料照片

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