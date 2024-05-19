把握最後1天好天氣 粉專：鋒面滯留至少4天 周三雨勢最劇烈

把握今天最後一天的好天氣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為接下來將有一道鋒面，會滯留在台灣附近至少3至4天，加上西南風帶來水氣的關係，這段期間各地都是容易下雨的天氣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，特別是周三這天，華南沿海有一個低壓渦旋東移，通過台灣海峽，有機會讓西部雨勢更多一些。雨勢大小、降雨範圍，視當天雲雨帶發展情形而定，須滾動式追蹤。