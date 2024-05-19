晴朗上看34度高溫 吳德榮：周二起梅雨鋒徘徊 全台4天雨

把握好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天高壓迴流，白天持續偏熱，早晚略偏涼；各地大致晴朗，午後山區及東半部偶有局部陣雨的機率。北部20至31度，中部21至33度，南部22至34度，東部20至33度。

明天白天仍偏熱，吳德榮表示，水氣漸增，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地，降雨時間持續至入夜。

吳德榮表示，周二至周五西南風攜帶水氣、配合梅雨季第3波滯留鋒南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；因大氣不穩定，易有中小尺度對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等，屆時應注意預報中心的即時訊息，並繼續觀察模式的調整。

他說，周六滯留鋒減弱，降雨緩和，午後仍有局部短暫陣雨的機率。

歐洲（ECMWF）系集模式及美國（GFES）系集模式皆模擬，未來1周至10天在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，發展緩慢；吳德榮表示，其未來動向，先朝西北逐漸接近，再向東北大迴轉遠離，兩國模擬皆有很大的不確定性，應持續觀察。