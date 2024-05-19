聽新聞
test
0:00 / 0:00
晴朗上看34度高溫 吳德榮：周二起梅雨鋒徘徊 全台4天雨
把握好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天高壓迴流，白天持續偏熱，早晚略偏涼；各地大致晴朗，午後山區及東半部偶有局部陣雨的機率。北部20至31度，中部21至33度，南部22至34度，東部20至33度。
明天白天仍偏熱，吳德榮表示，水氣漸增，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地，降雨時間持續至入夜。
吳德榮表示，周二至周五西南風攜帶水氣、配合梅雨季第3波滯留鋒南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；因大氣不穩定，易有中小尺度對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等，屆時應注意預報中心的即時訊息，並繼續觀察模式的調整。
他說，周六滯留鋒減弱，降雨緩和，午後仍有局部短暫陣雨的機率。
歐洲（ECMWF）系集模式及美國（GFES）系集模式皆模擬，未來1周至10天在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，發展緩慢；吳德榮表示，其未來動向，先朝西北逐漸接近，再向東北大迴轉遠離，兩國模擬皆有很大的不確定性，應持續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言