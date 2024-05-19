聽新聞
test
0:00 / 0:00

今起水氣增 周二留意大雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
5月20日午後，宜花東及山區有局部短暫雨，傍晚前後受鋒面低壓帶影響，至5月24日西半部有局部陣雨或雷雨的天氣，宜花東也有局部短暫雨。本報資料照片
5月20日午後，宜花東及山區有局部短暫雨，傍晚前後受鋒面低壓帶影響，至5月24日西半部有局部陣雨或雷雨的天氣，宜花東也有局部短暫雨。本報資料照片

中央氣象署表示，今天水氣增多，清晨至上午，中南部及大台北地區有零星飄雨，白天東半部有局部短暫陣雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨，甚至局部較大雨勢機會，不過明天起鋒面接近，一路影響到周五，各地都有陣雨或雷雨，尤其周二、周三要留意較大雨勢。

氣象署預報員張竣堯表示，今天水氣增多，清晨至上午中南部及大台北地區有零星飄雨，白天東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。溫度方面，白天西半部高溫約卅至卅二度，東半部約廿七至廿九度。

張竣堯指出，明起鋒面接近，東半部有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區上午起就有降雨出現，下半天降雨範圍增加，北部及中部降雨機率也提高。

氣象署 鋒面 雷雨

延伸閱讀

考生注意！明清晨起各地接力降雨 下周變天全台有雨「這2天雨勢強」

下周一變天！雷雨恐持續到周五 這2天中南部慎防較大雨勢

把握周末好天氣！下周一起雷雨炸3天 「這2天」水氣最多

好天氣到周末！明留意日夜溫差逾10度 下周鋒面到各地再迎雨

相關新聞

永豐化學造假被停業 醫院輸液告急

市占逾七成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」屢次違規，日前因展延許可證時，被發現實驗數據造假等，遭到食藥署勒令停業，...

輸液爆短缺 藥師：醫院調貨才知出事

市占率超過七成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，因產品檢驗涉造假等，違反ＰＩＣ／Ｓ ＧＭＰ規範遭勒令關廠，手術、洗...

砍藥價釀缺藥 健保署：檢討中

永豐化學違反ＰＩＣ／Ｓ ＧＭＰ規定遭勒令停業，其生產的生理食鹽水、葡萄糖等輸液市占達七成，恐影響開刀房、洗腎室等運作，藥...

玩3C防失智 銀髮族陷手機成癮

三Ｃ成癮不止發生在青少年族群，近年不少長者學習使用電腦、手機後，將三Ｃ產品當作「活化腦部」的工具，認為玩俄羅斯方塊、線上...

氣候亂花況 全台水蜜桃銳減

今年天氣作梗，北中南桃樹都傳出開花少、不結果現象，造成產量銳減，民代和地方政府紛紛協助果農申請天災救助，並呼籲中央提出面...

今起水氣增 周二留意大雨

中央氣象署表示，今天水氣增多，清晨至上午，中南部及大台北地區有零星飄雨，白天東半部有局部短暫陣雨，午後各地也有局部短暫雷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。