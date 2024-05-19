今起水氣增 周二留意大雨

中央氣象署表示，今天水氣增多，清晨至上午，中南部及大台北地區有零星飄雨，白天東半部有局部短暫陣雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨，甚至局部較大雨勢機會，不過明天起鋒面接近，一路影響到周五，各地都有陣雨或雷雨，尤其周二、周三要留意較大雨勢。

氣象署預報員張竣堯表示，今天水氣增多，清晨至上午中南部及大台北地區有零星飄雨，白天東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。溫度方面，白天西半部高溫約卅至卅二度，東半部約廿七至廿九度。

張竣堯指出，明起鋒面接近，東半部有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區上午起就有降雨出現，下半天降雨範圍增加，北部及中部降雨機率也提高。