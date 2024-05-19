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永豐化學造假被停業 醫院輸液告急

聯合報／ 記者賴昀岫李青縈林琮恩／台北報導
永豐屢違規 永豐化學因嚴重違規遭食藥署勒令停業，影響國內醫療院所手術、洗腎室等運作，衛福部下周將與國內藥廠討論補足輸液缺口。圖為永豐化學相關產品。記者余承翰／攝影
永豐屢違規 永豐化學因嚴重違規遭食藥署勒令停業，影響國內醫療院所手術、洗腎室等運作，衛福部下周將與國內藥廠討論補足輸液缺口。圖為永豐化學相關產品。記者余承翰／攝影

市占逾七成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」屢次違規，日前因展延許可證時，被發現實驗數據造假等，遭到食藥署勒令停業，進而導致大型醫療院所手術、洗腎室等需使用的輸液，包括生理食鹽水、葡萄糖液、滅菌液等貨源頓時停擺，台大、長庚、北榮等醫院向藥師公會求助，事件才因此爆發，即將卸任的衛福部長薛瑞元指出，政府應注意寡占藥品是否有壟斷或哄抬價格現象，衛福部預計本周找藥廠開會，盼補足永豐缺口。

永豐關廠 引爆缺藥 製表／元氣中心
永豐關廠 引爆缺藥 製表／元氣中心
永豐化學生產項目以大型生理食鹽水注射液、葡萄糖液、抗生素製劑為主，主要銷售對象為大型醫療院所。

食藥署副署長王德原表示，永豐化學近期申請藥品許可證展延，食藥署在審查資料時察覺有異常，啟動機動性查核，發現永豐化學有三大缺失，實驗數據造假、人員無法執行產品異檢、屢發生違規且沒有改善，嚴重違反ＰＩＣ／Ｓ ＧＭＰ規定，加上許可證到期，依規定勒令停業，目前庫存至今年六月。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，健保連年砍藥價，導致部分藥品核價過低，有些藥廠即使持有藥證也不願生產，留下品質不良的業者獨占市場，永豐化學市占達七成，自認市占率高，一旦停產極可能造成缺藥，以為主管機關會對他們睜一隻眼、閉一隻眼，才會持續偷工減料。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，永豐並非首次出包，先前曾因輸液含細菌，引發患者感染發高燒，院所通報主管機關後，案件才被爆出，生理食鹽水是醫院基本且重要藥品，單一廠商市占率又高，臨時找其他廠商也未必來得及製造、出貨，此事應該嚴正以待，以免後續影響病人安全。

台灣藥學會理事長康照洲表示，永豐停業最根本原因是「品質出問題」，但健保藥價長期過低也是不可迴避的因素，近年藥價不斷被壓縮，物價又上漲，藥廠在沒有利潤的情況下，製造意願低落，市場陷入惡性循環。

衛福部長薛瑞元說，單一藥品變成「寡占市場」是必然現象，藥物專利期過後，學名藥投入市場，主要的競爭策略就是「價格戰」，最後僅會留下成本控制穩定的藥廠，但避免永豐案再發生，政府應注意二點，寡占是否會出現聯合壟斷、哄抬價格、供應、製造出問題，醫院儲備物資是否足夠，也應設有高關注藥品清單，避免類似事件發生。

永豐 衛福部 食藥署

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