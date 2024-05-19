聽新聞
test
0:00 / 0:00

玩3C防失智 銀髮族陷手機成癮

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
3C成癮不止出現在青少年族群，近年也開始往高齡的光譜移動。示意圖。記者曾原信／攝影
3C成癮不止出現在青少年族群，近年也開始往高齡的光譜移動。示意圖。記者曾原信／攝影

三Ｃ成癮不止發生在青少年族群，近年不少長者學習使用電腦、手機後，將三Ｃ產品當作「活化腦部」的工具，認為玩俄羅斯方塊、線上麻將，可以幫忙動腦預防失智症，卻因整天坐著不動，也未有正常的人際互動，反而出現「成癮」現象，專家觀察近年約有一成的長者，因手機成癮而就醫，台灣邁入超高齡化社會該人數恐會再增加。

根據一一一年老人狀況調查報告，六十五歲以上有使用網路比率，在五年間由二成七增至五成，而六十五歲以上每天或幾乎每天使用網路的民眾中，有四成七會玩線上遊戲、聽音樂、觀看影片。

近期有位年近七旬的奶奶，出現食欲、活動力以及視力衰退等症狀，女兒擔心症狀是失智的前兆，帶著媽媽來就醫，結果一問之下，奶奶為了「健腦」預防失智症，整天用手機玩俄羅斯方塊，玩遊戲時坐在沙發一動也不動，連三餐都變得不定時，後來開始接受治療，並走出家門開始參加活動後，就逐漸改善食欲不振、活動力低迷等症狀。

振興醫院精神醫學部主治醫師袁瑋說，長輩三Ｃ成癮的背後，多伴隨孤單、憂鬱、認知功能下降，特別是退休族，生活沒有重心，有時候被迫幫忙帶孫，當管教的方式與兒女不同，反而使雙方關係變得疏離，內心孤單且匱乏，三Ｃ成為他們躲藏的去處，她認為，台灣將邁入超高齡化社會，未來長者三Ｃ成癮的問題可預期會增加。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴說，長輩三Ｃ成癮現象並不普遍，特別是長輩多有數位落差，若能被好好引導長輩使用三Ｃ，如拍影片分享生命經驗等，可幫助增加社交，可達到預防失智等目的。

長輩三Ｃ成癮的背後，恐藏有孤單、憂鬱、認知功能下降等問題，據衛福部調查，六十五歲以上長者，常會有做事提不起勁、無法控制憂鬱等症狀，衛福部心理健康司長陳亮妤表示，衛福部高度重視老人憂鬱的議題，去年主動在社區篩檢六十五萬人，其中有四千人轉介治療，先前衛福部推出青年免費諮商服務，但對高齡者不是有效的方針，但長者信任醫事人員，喜歡去診所或衛生所等地，預計今年將針對該特性推出老人憂鬱症改善方案。

失智症 憂鬱症 長輩

延伸閱讀

採腦脊髓液可為失智症分級 精神科名醫論文登國際期刊

削瘦6旬婦眼神呆滯、語無倫次 竟是餐餐「這樣吃」險痴呆

金鐘視帝曝88歲老母罹失智前兆 竟對著楊麗花喊亞蘭

日本失智症患者2030年恐達523萬人 研究揭「這年齡」區間比例飆高

相關新聞

永豐化學造假被停業 醫院輸液告急

市占逾七成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」屢次違規，日前因展延許可證時，被發現實驗數據造假等，遭到食藥署勒令停業，...

輸液爆短缺 藥師：醫院調貨才知出事

市占率超過七成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，因產品檢驗涉造假等，違反ＰＩＣ／Ｓ ＧＭＰ規範遭勒令關廠，手術、洗...

砍藥價釀缺藥 健保署：檢討中

永豐化學違反ＰＩＣ／Ｓ ＧＭＰ規定遭勒令停業，其生產的生理食鹽水、葡萄糖等輸液市占達七成，恐影響開刀房、洗腎室等運作，藥...

玩3C防失智 銀髮族陷手機成癮

三Ｃ成癮不止發生在青少年族群，近年不少長者學習使用電腦、手機後，將三Ｃ產品當作「活化腦部」的工具，認為玩俄羅斯方塊、線上...

氣候亂花況 全台水蜜桃銳減

今年天氣作梗，北中南桃樹都傳出開花少、不結果現象，造成產量銳減，民代和地方政府紛紛協助果農申請天災救助，並呼籲中央提出面...

今起水氣增 周二留意大雨

中央氣象署表示，今天水氣增多，清晨至上午，中南部及大台北地區有零星飄雨，白天東半部有局部短暫陣雨，午後各地也有局部短暫雷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。