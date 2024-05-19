輸液爆短缺 藥師：醫院調貨才知出事

市占率超過七成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，因產品檢驗涉造假等，違反ＰＩＣ／Ｓ ＧＭＰ規範遭勒令關廠，手術、洗腎、住院需使用的生理食鹽水、葡萄糖等紛紛出現缺口，藥師批評，政府未從過往缺藥經驗學到教訓，藥品供應資訊平台稱可改善缺藥，但實際根本無效，政府應徹底檢討，否則鬧出人命恐已來不及。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，永豐化學五月十日許可證延展被發現實驗數據造假遭勒令停業，藥界幾乎不曉得此事，前天他接到各大醫院的聯繫電話，希望能幫忙調度生理食鹽水、葡萄糖液、滅菌液等，幫助度過缺藥危機「此時才知道事態嚴重」，而詢問主管機關，得到的回應是「庫存沒問題」，但各醫療院所為了籌生理食鹽水早已像熱鍋上的螞蟻。

林口長庚院長陳建宗表示，院內手術洗腎輸液目前庫存正常，但已要求「節約使用」；北榮院長陳威明則說，經盤點還有二個月的安全庫存，尚未影響手術排程。

不具名的製藥界人士說，永豐違規並非第一次，遭勒令停業並不意外，不過健保藥價長期給付低，加上近期物價通膨、電價與人事費用統統上漲，製藥界早已不敷成本「大家都是佛心在賺錢」，因應此次永豐案，也已向健保署提出調高輸液的給付價，以五百毫升輸液為例，日本藥價至少有卅到四十元，但台廠僅有廿五元，盼至少調高至卅元以上。

中華民國基層藥師協會發起人沈采穎表示，缺藥是國安問題，也是賴政府上任首要面對的議題，衛福部先前因應缺藥事件，推出「藥品供應資訊平台」效果有限，且無助於改善缺藥問題。

沈采穎說，國內先前才發生軟便劑缺貨，因持有軟便劑主成分氧化鎂的許可證的藥廠不多，當時已提醒政府避免類似事件發生，應盤點未達五張許可證的藥品，達到分散風險的效果，此次永豐輸液市占達七成，大規格包裝幾乎是永豐生產，導致永豐一出包即動搖國內醫療安全，政府應徹底檢討，別等出人命才正視。