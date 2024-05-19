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砍藥價釀缺藥 健保署：檢討中

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
永豐化學品質不佳遭停業，藥界指與健保長期砍藥價有關，圖為永豐化學生理食鹽水。記者余承翰／攝影
永豐化學品質不佳遭停業，藥界指與健保長期砍藥價有關，圖為永豐化學生理食鹽水。記者余承翰／攝影

永豐化學違反ＰＩＣ／Ｓ ＧＭＰ規定遭勒令停業，其生產的生理食鹽水、葡萄糖等輸液市占達七成，恐影響開刀房、洗腎室等運作，藥師公會直指，健保長期砍價才使業者走上「偷工減料」一途，政府應正視。健保署已著手修訂藥費支出目標值（ＤＥＴ）計畫，最快今年中提出草案，衛福部長薛瑞元建議，健保署應提高專案製造價格。

避免藥價支出攀升，健保署自二○一三年試辦ＤＥＴ計畫，當健保署當年度實際給付給各醫療院所的藥價，超出每年設定藥價的目標值金額時，就會啟動藥價調整，即俗稱的「砍價」，使藥費支出接近原來的目標值金額，但ＤＥＴ試辦已超過十年，一顆救命藥價早已不如一顆糖，許多藥廠相繼選擇退出台灣市場。

疫後，藥品原物料上漲，加上俄烏戰爭等因素，全球皆面臨缺藥危機，製藥早已不敷成本，但今年初健保署仍宣布調降四五五一項藥費，其中九成是過專利期的老藥。當時藥界就預言半年後會出現一波缺藥潮，健保署現在雖設有砍藥的「地板價」，但地板價應該要隨物價調整，當時健保署允諾調整ＤＥＴ機制

依健保核價價格，永豐化學生產的一千毫升生理食鹽水以及葡萄糖液，價格皆為卅五元，衛福部長薛瑞元表示，生理食鹽水的健保核價過低，健保署在討論修訂ＤＥＴ機制時將一併處理，也已建議核價過低的藥品，未來若採專案製造，應評估提高價格，增加生產意願，確保國內醫療院所的用藥品質。

健保署副署長龐一鳴表示，永豐生產的輸液近年未有藥價調整，且永豐生產的五百毫升百分之五十葡萄糖液價格，今年還調升至五十八元。

不過，因應永豐案健保署已著手檢視生理食鹽水、葡萄糖液等輸液價格，現已進入議價程序，可預期會比現在的價格更高，另，已著手修訂ＤＥＴ機制，初步已完成與醫藥界溝通，後續將召開第二輪會議，最快年中提出修訂草案。

健保署 機制 永豐

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