氣候亂花況 全台水蜜桃銳減

今年天氣作梗，北中南桃樹都傳出開花少、不結果現象，造成產量銳減，民代和地方政府紛紛協助果農申請天災救助，並呼籲中央提出面對極端天氣的栽種技術，協助果農調適。

桃園市復興區以水蜜桃聞名，但受氣候變遷影響，產量逐年下滑，以高義里最明顯，同樣20公頃，10多年前能產10萬顆，去年只剩幾千顆，今年目前看來只有幾百顆，甚至有果樹沒開花，結不出果實，直接衝擊農民生計。桃園市農業局表示，22日將與農業部上山會勘，研擬相關補助方案。

農民姜雲萍在高義里卡維蘭部落種植近300棵水蜜桃樹，今年3月忽冷忽熱又下雨，雖不至於沒開花，但花況只有5成；農民王娟也說花況不佳，且今年果實偏小，找不到原因，情況恐怕只會越來越嚴重。

市議員蘇偉恩表示，部落族人多以農為生，水蜜桃銳減，直接影響生計，有些人已開始思考轉作其他作物，也有人考慮轉型發展民宿露營。

台中梨山是全台最大的水蜜桃產區，種植面積約234公頃，年產量約2246公噸。但3月授粉期逢大雨、下冰雹，花瓣全被打落在地上，清明節過後忽冷忽熱，導致桃樹只開花不結果，造成嚴重農損，果農稱是歷年來最嚴重、範圍最大的天災，產量銳減5成。

立法院副院長江啟臣爭取補助，農業部前天發公文，公告和平區七卡段等35個地段，將提供現金救助每公頃9.5萬元，即日起開放申請。

高雄那瑪夏生產的水蜜桃皮薄果肉細緻、水分多、甜度高，每年都供不應求，今年初高溫乾旱、忽冷忽熱，導致嚴重減產，最近產季還遭猴群搶食，屋漏偏逢連夜雨。高市農業局表示，那瑪夏水蜜桃約40公頃，今年原估有160公噸，產值超過3千萬元，但年初冷熱交替，開花受損，減產30%至40%。

江啟臣表示，農民在第一線面臨極端氣候衝擊，除爭取天然災害現金救助，也要求農業部提升農友栽種技術，透過科學數據與技術，提升國產農業發展的競爭力。