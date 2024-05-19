聯經慶祝50歲 邀10作家開講

為慶祝成立五十周年，聯經出版公司以「聯結的力量」為主題，籌辦論壇，請來十位不同領域作家各自談述觀點，希望藉由知名講者的暢談，讓讀者掌握看懂世界的方法，並創造屬於自己的洞見。

本次活動邀請的十位演講人分別是杜正勝、孫大川、錢永祥、彭明輝、施益堅、葉浩、李喜明、焦元溥、蔡素芬、吳宗信等。

十位演講人將以短講形式發表演說，分享各自觀點，題目從「知識與資訊」、「什麼是正義」，到「太空、科技與人類未來」，主題涵蓋文學、歷史、台灣、中國、太空、戰爭、音樂等，希望透過各領域專家的智慧，帶給讀者們真正的思考與啟發。

聯經出版公司表示，五十年來，聯經與持續耕耘人文知識領域，以八千種書、百花齊放的內容，展現了聯結的力量。

本次論壇主題多元，也與聯經一路走來的出版走向相互呼應，主講人也都是與聯經過往合作密切、具有代表性的作者，每場短講，均反映講者多年累積下來的學術成果與思想結晶，是極為難得的知識饗宴。

「聯結的力量」聯經出版五十周年論壇，預計於五月廿六日上午十時至下午四時十分，地點在國家圖書館三樓國際會議廳舉行，將分成上、下午場舉行，免費參加，報名網址：https://linkingthink.com/Wsw5q或掃描Qr Code。