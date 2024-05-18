高齡手機成癮2／別把「顧孫」當唯一選項 恐喪失社交機會

戰後嬰兒潮世代陸續到了退休階段，有些人想遊山玩水，有的人幫子女照顧孫子，但愈來愈多人倡議，離開職場後開啟「第三人生」，不過男性在這方面碰到的挑戰較大，專家認為，可能是因為對唱跳活動不感興趣，或者拉不下臉參與等，建議可找志同道合的朋友一起參加活動；但也提醒中生代，不要只是把退休的父母當作免費保姆，卻又不允許對方干涉自己對孩子的教養，否則「顧孫」10年，可能就此錯失結交同齡好友的良機。

據衛福部最新公布的「111年老人狀況調查報告」，65 歲以上者有 5.34% 「做事時提不起勁或沒有樂趣」，4.78% 「無法停止或控制憂鬱」 ，隨著年齡增加，憂鬱傾向跟著增加，以「做事時提不起勁或沒有樂趣」增加幅度最大，有2.07%。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴觀察，女性比較願意走到據點、長青學苑、樂齡學習中心等地參加活動、學習新知，但男性僅約一成，會是比較擔心的，推測可能是因為，男性長者對於唱跳類活動興趣不大，所以應該要找有共同興趣的夥伴，一起從事喜歡的活動。

振興醫院精神醫學部主治醫師、銀光學苑主任袁瑋分析，老一輩的男性，本來就比較少做人際有意義連結，很多時候也是工作取向，或者覺得自己曾經是大老闆，會拉不下臉；有些男性長者會一起喝酒、打牌、打球，但體力漸漸變差，人也會變得更孤單，「我覺得孤單是最大的議題」。

吳玉琴指出，有些人規畫退休要到處玩，但不可能玩20年，還是要有生活重心和步調，邁向第三人生時，就要重新思考生活重心，建立「退而不休」的壯世代的概念，「年齡不是重點，而是你們怎麼過你的生活」；袁瑋則說，離開職場後的工作重心沒了，會轉向嘮叨晚輩而變得疏離，袁瑋說，長輩們不妨想想，這些都是必經的過程，對於世代間的差異，可以思考看這麼做對晚輩會不會比較有幫助。

袁瑋表示，現在很多中生代，會把小孩丟給父母照顧，卻又不願對方干涉教養，可能會讓長輩覺得被利用，「如果長輩花時間照顧小孩，就少一個拓展人際的關鍵」，本來在65歲退休時，有機會交到很多年齡與興趣相仿的朋友；一但付出10年照顧孫子，很可能讓長輩錯失一段學習科技的黃金時間，繼續陷入數位落差的流沙。

袁瑋提醒，晚輩除了協助長輩適應AI等數位技術，更需要成為「詐騙守門員」，畢竟現在的詐騙手法更新快速，例如冒充理財專員等，具有專業知識的人員，甚至曾有詐騙份子假冒在國外的退休醫師，透過臉書交友，騙取老太太的存款。

人都有情感需求，尤其是情緒上龜毛、易怒的長輩，往往很難和家人相處融洽，容易變得封閉，只好將自己的情感需求寄託在網路，這些「專業」詐欺犯，往往就會帶著目的、順著長輩的脾氣，例如一起抱怨家人、附和「你真的很辛苦」等等，進一步取得信任。

除了冒用身份外，科技發達的現代，甚至出現「深偽技術」（Deepfake）的詐騙手法，袁瑋表示，晚輩要多提醒長輩，這些是很常出現的手法，幫助他們建立警覺心，尤其任何金錢轉移，一定要讓家人知道。

針對高齡族群的憂鬱情形，衛福部心理健康司長陳亮妤說，去年篩檢65萬人，有4000人轉介治療、3000多人轉介到社福資源介入，但老人不太適合和年輕人一樣推三次免費心理諮商，因為要叫他們坐著，講出自己的「百轉千迴，難度比較高」，但他們會去診所或衛生所等地，也會去社區據點，由社工篩檢、個管師協助轉介，力拚今年再公布新的老人憂鬱症方案，但確切時間要等新部長上任，看過後才會對外說明。

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