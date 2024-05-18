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高齡手機成癮1／靠玩俄羅斯方塊健腦 長者竟手機成癮

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
孤單是導致銀髮族「手機成癮」的關鍵因素。示意圖，圖非新聞當事人。本報資料照片
孤單是導致銀髮族「手機成癮」的關鍵因素。示意圖，圖非新聞當事人。本報資料照片

在「人手一機」的現代社會，3C成癮不止出現在青少年族群，近年也開始往高齡的光譜移動，有長輩為了「動腦」而下載了手機板俄羅斯方塊，整天坐著、食欲與活動力減退，原來已成癮，而孤單、憂鬱、認知功能下降，正是這些「銀髮網癮族」背後的縮影，其中又以孤單最為顯著，甚至可能被詐騙集團盯上。

衛福部「111年老人狀況調查報告」指出，65歲以上者有使用網路比率，在5年間由26.52%增至50.36%，每天或幾乎每天使用網路者中，高達96.98%會用LINE及臉書和親友聊天、視訊；46.64%會玩線上遊戲、聽音樂、觀看影片，除使用社群軟體外，其餘如休閒活動、查詢資訊、網購、行動支付等，均低於55至64歲者。

手機成癮不是單純成癮，背後可能代表孤單、憂鬱、認知功能下降，振興醫院精神醫學部主治醫師、銀光學苑主任袁瑋指出，患者到門診就醫的原因，往往是因為焦慮、身體不適等症狀，他們長期將重心放在兒孫身上，卻容易因為「嘮叨」而和家人疏離、變得更孤單。

常常是合併認知退化跟憂鬱情形，袁瑋表示，像這樣因為身心症狀就醫的高齡病患中，約有一成會過度使用手機，而「成癮」看的不是使用時間，而是對生活的影響程度，例如整天都不動、不和家人交流、不吃飯一直滑手機，甚至因為家人不喜歡而躲起來滑、被發現時隱瞞使用事實等。

滿多長輩因為孤單開始用手機，就像年輕人，滑手機也容易耗掉很多時間，很容易就變成一個行為，袁瑋指出，能邊看邊動手做的影片，如做菜、繪畫等教學影片，因為不是單方面接收資訊，所以不算「成癮」。

袁瑋分享，有名近70歲奶奶被女兒帶來就醫，不只食欲、活動力減退，視力也退化，一問之下才知道，是為了動腦，所以整天都在用手機在玩俄羅斯方塊，幾乎不太動，但「戒癮」並不是直接移除或禁止，而是要用其他豐富的生活、人際交流等，建立新的生活重心，像這位長輩，後來就參加「銀光學苑」的活動，同時合併藥物治療，就不再那麼沉迷手機遊戲了。

林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘說，老人家跟晚輩之間相處不好的案例很多，治療上絕對不只藥物，還要討論很多現實因素，比起網路成癮，數位落差也許是長輩更常面臨的困境，有些人可能受限於眼睛不好、不會打字、不認得注音符號等，以80歲以上族群很常見。

張家銘指出，疫情期間，到處都需要掃描QR-Code、使用相關APP等，很多老人不太會用，以他自己的父母親為例，就不太會使用使用外送平台，不過計程車軟體倒是沒有什麼問題，「能跟上最好」，畢竟現在很多資訊都在網路上，接觸得多就比較不會和社會隔得這麼遠，鼓勵長者持續學習，參加社區大學或日照中心的活動，多接觸人群絕對有幫助。

台北榮總高齡醫學中心主任林明憲說，使用過度可能影響生理，所以建議每用每半小時就要休息，原本就有退化疾病的頸椎造成傷害，建議在使用這些產品時，可以搭配支架、留意使用角度、椅子要有靠背和支撐，「要盡可能符合人體工學」，出現痠痛情形時，也可以熱敷促進血液循環，如果還是不舒服，建議搭配藥物改善。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴說，目前尚未觀察到長輩「網路成癮」的現象，而戰後嬰兒潮的「壯世代」和80歲以上長者，面臨的數位落差不太一樣，前者屬於不陌生，卻又不像年輕族群熟悉，面對進步快速的AI科技等，需要花時間跟上。

吳玉琴表示，數位落差可透過課程協助，因為長輩常抱怨，孩子沒耐心教他們，所以透過課程，長者可學習如何使用手機、LINE、臉書等，熟悉3C產品，更上手之後，也許就能自己拍影片、掌握話語權，從分享自己的生命經驗開始。

3C 網路成癮 詐騙集團 長輩

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