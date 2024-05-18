湖口波羅汶八卦窯遭破壞 暫定古蹟但地主否認行為

已列冊追蹤具文資價值的湖口波羅汶八卦窯，昨傳遭怪手破壞，窯口崩塌、磚頭四散，新竹縣文化局緊急將其升格為暫定古蹟避免再遭破壞，文化局昨漏夜展開追查，但地主否認有破壞行為，全案已由文化局報請新湖警方追查。

湖口波羅汶八卦窯去年因位於新竹縣立生命園區預定地而突然聲名大噪，地方文史工作者以八卦窯具有文資價值為由，成為擋下生命園區興建計畫的因素之一，因有地方團體依文資法提報，去年8月22日現勘審查後，被新竹縣文化局列冊追蹤，並委託專業團隊評估文化資產價值。

據了解，八卦窯曾是當地不少婦女就業的磚窯廠，約成立於1960年代，但在1980年後就因不敵機械化大量生產的便宜紅磚競爭而停產，不過磚窯廠遺留下的磚窯如今都保存下來，卻沒想到昨卻遭不明人士開重機具破壞。

文化局指出，昨晚間派員前往摸黑現勘就已發現磚門遭大面積破壞，今下午再邀請文資委員會勘，並通知地主出席參與會勘，但地主並未出面，僅否認破壞並非他所為。