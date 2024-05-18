快訊

考生注意！明清晨起各地接力降雨 下周全台溼答答「這2天雨勢強」

會考寫作非典型！見新聞和廣告標題入題愣住 考生嘆題目很奇怪

新北情殺案！19歲職業軍人懷疑女友出軌 掐頸後「枕頭悶殺女方」遭逮

採腦脊髓液可為失智症分級 精神科名醫論文登國際期刊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
精神科醫師許景琦等人的「腦脊髓液生物標記」研究論文刊登於今年4月「國際分子科學期刊」。記者趙容萱／攝影
精神科醫師許景琦等人的「腦脊髓液生物標記」研究論文刊登於今年4月「國際分子科學期刊」。記者趙容萱／攝影

國內精神科名醫、台中市維新醫院院長許景琦等人「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」研究論文，利用大數據分析發現，透過腦脊髓液的蛋白質除以類澱粉沉積，可為失智症認知分級，且較日人田中耕一所提的正子攝影鑑別法研究的診斷費要便宜約30倍，為治療早期失智症患者啟發新契機。這篇論文刊登在今年4月國際知名的「國際分子科學期刊」。

許景琦說，他取得美國約翰霍普金斯大學公共衛生博士學位，發表的「台灣精神病患人球現象之研究」獲彭博公共衛生學院評為2016年最佳論文。這是他的第二篇研究論文，早在30年前任職高雄榮總即有研究發想，直到近年有了大數據分析，才完成這項研究。

他指出，感謝中山醫學大學健康數據科學中心、台北榮總傳統醫學部及清華大學指導教授們協力，以美國國家阿爾茲海默氏症聯絡中心20多年來搜集到的4萬6513個案例，找出1896個案例符合實驗對象，對照神經精神盤點問卷發現，蛋白質除以類澱粉沉積能夠直線反映失智病人的認知分級。

許景琦說明，日本的田中耕一在2018年曾發表阿茲海默症研究報告，以正子攝影與腦內類澱粉的沉積檢測失智程度，而他的研究為直接用腦脊髓液，可達一樣的診斷目的，診斷費用更低，約為數千元，較正子攝影法還要便宜約30倍，未來可運用在早期失智症檢測上，有利於醫師診斷與精確用藥，延緩病況惡化。

許景琦說，身為該論文第一作者，他將在今年12月參加在巴黎舉行的科學論壇，並擔任國際精神衛生及精神醫學會議裡同題目的主講人，他要求主辦單位在會場懸掛台灣國旗，並播放台灣民謠「安平追想曲」來紀念曾祖父過去在台南七股以扁擔挑鹽的生活，獲巴黎主辦方認同與感動，並同意播放充滿台灣味的歌曲。

精神科醫師許景琦（前排右三）等人的「腦脊髓液生物標記」研究論文刊登於今年4月「國際分子科學期刊」。記者趙容萱／攝影
精神科醫師許景琦（前排右三）等人的「腦脊髓液生物標記」研究論文刊登於今年4月「國際分子科學期刊」。記者趙容萱／攝影

中山醫學大學 失智症 清華大學 阿茲海默症

延伸閱讀

台中維新醫院院長許景琦 獲國際精神衛生會議特殊榮譽

日本失智症患者2030年恐達523萬人 研究揭「這年齡」區間比例飆高

名醫黃立雄欠稅7千多萬 僅徵起99萬 民眾檢舉可獲百萬獎金

華師文學院 要求學生「手抄」論文才能畢業

相關新聞

輸液爆缺貨恐影響開刀、洗腎？ 台大醫院坦言下周情況難料：只能硬撐

市占率高達7成的輸液大廠，遭食藥署勒令關廠，導致手術、洗腎所需輸液出現缺口，就連台大醫院等醫學中心也難以倖免。台大醫院指...

考生注意！明清晨起各地接力降雨 下周變天全台有雨「這2天雨勢強」

明天是會考第2天，中央氣象署表示，明天水氣增多，清晨至上午中南部及大台北地區有零星飄雨，白天東半部有局部短暫陣雨，午後各...

市佔7成輸液大廠遭勒令關廠…輸液爆缺口 衛福部急找製藥廠開會

市占率達7成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，遭衛福部食藥署勒令關廠，手術、洗腎、住院用的生理食鹽水、葡萄糖、滅菌...

遭擒抱兩度重摔…陳菁徽臀部瘀青曝光 醫揭治療方式：嚴重時需服藥

立法院昨天審議國會改革法案，朝野立委爆發全武行，國民黨立委陳菁徽遭民進黨立委鍾佳濱撲倒，導致她重摔兩次，過程中她被鍾佳濱...

採腦脊髓液可為失智症分級 精神科名醫論文登國際期刊

國內精神科名醫、台中市維新醫院院長許景琦等人「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」研究論文，利...

手機鏡頭貼是智商稅？他想保護iPhone鏡頭 內行人曝這配件才實用

買了新手機、新平板電腦你會怎麼保護它，有人走「裸機」風，也有人會買保護殼避免摔壞設備，不過有些配件在不少人眼裡就是個「智商稅」。一名網友表示，發現鏡頭貼可以避免鏡頭刮傷，詢問網友「鏡頭貼需要嗎」再次引起熱議，網友認為買另一款商品比較實用一些。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。