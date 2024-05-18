採腦脊髓液可為失智症分級 精神科名醫論文登國際期刊

國內精神科名醫、台中市維新醫院院長許景琦等人「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」研究論文，利用大數據分析發現，透過腦脊髓液的蛋白質除以類澱粉沉積，可為失智症認知分級，且較日人田中耕一所提的正子攝影鑑別法研究的診斷費要便宜約30倍，為治療早期失智症患者啟發新契機。這篇論文刊登在今年4月國際知名的「國際分子科學期刊」。

許景琦說，他取得美國約翰霍普金斯大學公共衛生博士學位，發表的「台灣精神病患人球現象之研究」獲彭博公共衛生學院評為2016年最佳論文。這是他的第二篇研究論文，早在30年前任職高雄榮總即有研究發想，直到近年有了大數據分析，才完成這項研究。

他指出，感謝中山醫學大學健康數據科學中心、台北榮總傳統醫學部及清華大學指導教授們協力，以美國國家阿爾茲海默氏症聯絡中心20多年來搜集到的4萬6513個案例，找出1896個案例符合實驗對象，對照神經精神盤點問卷發現，蛋白質除以類澱粉沉積能夠直線反映失智病人的認知分級。

許景琦說明，日本的田中耕一在2018年曾發表阿茲海默症研究報告，以正子攝影與腦內類澱粉的沉積檢測失智程度，而他的研究為直接用腦脊髓液，可達一樣的診斷目的，診斷費用更低，約為數千元，較正子攝影法還要便宜約30倍，未來可運用在早期失智症檢測上，有利於醫師診斷與精確用藥，延緩病況惡化。