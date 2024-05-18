考生注意！明清晨起各地接力降雨 下周變天全台有雨「這2天雨勢強」

明天是會考第2天，中央氣象署表示，明天水氣增多，清晨至上午中南部及大台北地區有零星飄雨，白天東半部有局部短暫陣雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨，甚至局部較大雨勢機會。溫度方面則溫暖舒適，各地都有30度左右高溫。下周一起鋒面接近，一路影響到周五，各地都有陣雨或雷雨，尤其周二、周三要留意較大雨勢。

氣象署預報員張竣堯表示，明天水氣增多，清晨至上午中南部及大台北地區有零星飄雨，白天東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地也有局部短暫雷陣雨，甚至局部較大雨勢機會。溫度方面，明天低溫約22至24度，白天西半部高溫約30至32度，東半部約27至29度，溫暖舒適。

張竣堯指出，下周一鋒面接近，水氣增加，環境變得較不穩定，東半部有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區上午起就有降雨出現，下半天降雨範圍增加，北部及中部降雨機率也提高，全台有雨。另外，金門及馬祖也有局部較大雨勢機率。

他表示，周二至周五受鋒面影響，各地都有局部陣雨跟雷雨，期間可能有短延時強降雨，伴隨劇烈天氣。尤其周二、周三西南風增加，雨勢明顯，中南部、澎金馬都有局部較大雨勢機率。周四、周五西南風減弱，但環境還是不穩定，各地有局部陣雨或雷雨。

他指出，周六鋒面遠離，降雨趨緩，環境偏南風或西南風，中南部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷雨。