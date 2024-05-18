快訊

考生注意！明清晨起各地接力降雨 下周全台溼答答「這2天雨勢強」

會考寫作非典型！見新聞和廣告標題入題愣住 考生嘆題目很奇怪

新北情殺案！19歲職業軍人懷疑女友出軌 掐頸後「枕頭悶殺女方」遭逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

考生注意！明清晨起各地接力降雨 下周變天全台有雨「這2天雨勢強」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天水氣增多，清晨至上午中南部及大台北地區有零星飄雨，白天東半部有局部短暫陣雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨。本報資料照片
明天水氣增多，清晨至上午中南部及大台北地區有零星飄雨，白天東半部有局部短暫陣雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨。本報資料照片

明天是會考第2天，中央氣象署表示，明天水氣增多，清晨至上午中南部及大台北地區有零星飄雨，白天東半部有局部短暫陣雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨，甚至局部較大雨勢機會。溫度方面則溫暖舒適，各地都有30度左右高溫。下周一起鋒面接近，一路影響到周五，各地都有陣雨或雷雨，尤其周二、周三要留意較大雨勢。

氣象署預報員張竣堯表示，明天水氣增多，清晨至上午中南部及大台北地區有零星飄雨，白天東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地也有局部短暫雷陣雨，甚至局部較大雨勢機會。溫度方面，明天低溫約22至24度，白天西半部高溫約30至32度，東半部約27至29度，溫暖舒適。

張竣堯指出，下周一鋒面接近，水氣增加，環境變得較不穩定，東半部有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區上午起就有降雨出現，下半天降雨範圍增加，北部及中部降雨機率也提高，全台有雨。另外，金門及馬祖也有局部較大雨勢機率。

他表示，周二至周五受鋒面影響，各地都有局部陣雨跟雷雨，期間可能有短延時強降雨，伴隨劇烈天氣。尤其周二、周三西南風增加，雨勢明顯，中南部、澎金馬都有局部較大雨勢機率。周四、周五西南風減弱，但環境還是不穩定，各地有局部陣雨或雷雨。

他指出，周六鋒面遠離，降雨趨緩，環境偏南風或西南風，中南部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷雨。

氣象署 鋒面 雷雨

延伸閱讀

下周一變天！雷雨恐持續到周五 這2天中南部慎防較大雨勢

520傍晚起開啟「雨天模式」 賈新興：台中以南防較大雷陣雨

把握周末好天氣！下周一起雷雨炸3天 「這2天」水氣最多

周末晴朗山區午後雨 吳德榮：下周二起梅雨鋒徘徊

相關新聞

輸液爆缺貨恐影響開刀、洗腎？ 台大醫院坦言下周情況難料：只能硬撐

市占率高達7成的輸液大廠，遭食藥署勒令關廠，導致手術、洗腎所需輸液出現缺口，就連台大醫院等醫學中心也難以倖免。台大醫院指...

考生注意！明清晨起各地接力降雨 下周變天全台有雨「這2天雨勢強」

明天是會考第2天，中央氣象署表示，明天水氣增多，清晨至上午中南部及大台北地區有零星飄雨，白天東半部有局部短暫陣雨，午後各...

市佔7成輸液大廠遭勒令關廠…輸液爆缺口 衛福部急找製藥廠開會

市占率達7成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，遭衛福部食藥署勒令關廠，手術、洗腎、住院用的生理食鹽水、葡萄糖、滅菌...

遭擒抱兩度重摔…陳菁徽臀部瘀青曝光 醫揭治療方式：嚴重時需服藥

立法院昨天審議國會改革法案，朝野立委爆發全武行，國民黨立委陳菁徽遭民進黨立委鍾佳濱撲倒，導致她重摔兩次，過程中她被鍾佳濱...

採腦脊髓液可為失智症分級 精神科名醫論文登國際期刊

國內精神科名醫、台中市維新醫院院長許景琦等人「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」研究論文，利...

手機鏡頭貼是智商稅？他想保護iPhone鏡頭 內行人曝這配件才實用

買了新手機、新平板電腦你會怎麼保護它，有人走「裸機」風，也有人會買保護殼避免摔壞設備，不過有些配件在不少人眼裡就是個「智商稅」。一名網友表示，發現鏡頭貼可以避免鏡頭刮傷，詢問網友「鏡頭貼需要嗎」再次引起熱議，網友認為買另一款商品比較實用一些。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。