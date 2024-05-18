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山屋遭垃圾廚餘占據 玉山巡查員嘆：對人性失去信任

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中央金礦山屋清理出大批垃圾，由巡查員分類並背負下山。圖／玉管處提供
中央金礦山屋清理出大批垃圾，由巡查員分類並背負下山。圖／玉管處提供

玉山國家公園登山活動熱門，山屋經常一位難求，然而山友不珍惜山屋環境，玉管處最近巡查南二段西段路線，發現山屋被當成垃圾堆，除了堆放大批垃圾，未吃完的食物、廚餘也到處丟，環境髒亂不堪，讓保育志工感嘆，這種缺乏公德心的行為，讓他們失去對人性的信任。

玉管處表示，最近派保育巡查到山屋巡視，發現部分山屋遭垃圾入侵，原本應提供山友住宿和緊急避難的空間，到處是泡麵袋、塑膠、保麗龍等垃圾，甚至儲藏空間也堆滿垃圾，讓巡查人員看的心寒。

巡查人員說，遊客將未吃完的食物、廚餘、垃圾及棉質睡袋與使用過的瓦斯空罐隨意棄置於山屋，除了讓山屋環境髒亂、影響衛生，讓後續山友得在髒亂的環境下過夜，

隨意丟棄的食物、廚餘，更會吸引野生動物覓食，山屋作為登山過程補給據點，但很多都在生態保護區，這些食物、廚餘，已對生態造成難以想像的威脅。

玉管處表示，園區內建造的山屋，提供民眾登山住宿、緊急避難的極佳處所，多數山友都能珍惜使用並維護環境整潔，然而，少數人不願配合環境維護，就可能影響山屋的使用，更給花費更多人力，清理這些遺留的垃圾、廚餘。

玉管處提醒，山屋興建不易，維護更是艱難。請大家以友善態度珍惜使用，住宿期間保持山屋、廁所及周邊環境的整潔，離開時務必落實將自身物品、垃圾、廚餘帶下山。在國家公園任意丟棄垃圾、果皮、紙屑，可依「國家公園法」開罰1000元以下罰鍰，但民眾不能維護環境，會對山林造成難以彌補的汙染、破壞。

中央金礦山屋發現山友棄置的食物、瓦斯罐甚至睡袋。圖／玉管處提供
中央金礦山屋發現山友棄置的食物、瓦斯罐甚至睡袋。圖／玉管處提供

山友 廚餘 玉山國家公園

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