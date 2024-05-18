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日夜攻略森林獨特風情 台灣好行9月增大雪山路線

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
大雪山特有森林風情，雲海日出、賞楓賞鳥，四季都是熱門景點。圖／市府觀光旅遊局提供
大雪山特有森林風情，雲海日出、賞楓賞鳥，四季都是熱門景點。圖／市府觀光旅遊局提供

台中市府觀旅局預計今年9月增加台灣好行大雪山線」觀光巴士，公車路線從豐原轉運中心出發，串聯豐原、東勢及大雪山景點。另林業署推出大雪山夜觀活動已有7年，5月23日起每周固定舉辦夜觀活動，由專業人員帶領夜訪野生動物。

大雪山森林遊樂區有原始林 、有雲海、還有古棧道，動植物生態豐富，不少歐美人士來到大雪山賞鳥，可在白天觀賞多達31種繽紛迷人特有種鳥類。

營業署台中分署說明，大雪山國家森林遊樂區野生動物資源豐富，夜幕低垂後，大雪山三寶－白面鼯鼠、台灣野山羊、山羌讓夜晚的森林充滿生機、熱鬧不已。

5月23日起至10月的每周四、五將舉辦夜觀活動，專業人員帶領住宿遊客夜訪野生動物，不干擾野生動物原則下，同時體驗夜幕下森林獨特風情。

大雪山夜觀活動報名方式，訂房完成後，在訂房網站上報名（1個月前開放），或向大雪山遊客中心報名，活動於晚間7時到9時進行，每梯次限額30人，活動相關訊息請至台灣山林悠遊網查詢。

台中市府觀旅局指出，現行前往大雪山線的公車，無法由交通節點豐原火車站搭車，僅限東勢轉車，市府爭取交通部觀光署補助，新增台灣好行大雪山線，預計今年9月開駛。

路線從豐原轉運中心出發，經東豐自行車綠廊、下土牛、東勢、橫嶺山步道、鳶嘴山登山口、大雪山國家森林遊樂區等站，平日至少4班車、假日至少8班車。

觀旅局表示，台中目前共有2條台灣好行路線，加上4條台中觀光公車，包含串聯都會區的11路台中時尚城中城線、串接豐原后里地區的888路豐后線、前往海線的309高美線、以泡湯健行為特色的153谷關線、以大坑風景區為特色的66副大坑線、一覽霧峰林家景點的151阿罩霧線，加上新闢的大雪山線，共計7條。

大雪山是知名賞鳥聖地，白天可觀賞多達31種繽紛迷人特有種鳥類。圖／市府觀光旅遊局提供
大雪山是知名賞鳥聖地，白天可觀賞多達31種繽紛迷人特有種鳥類。圖／市府觀光旅遊局提供

台灣好行 大雪山 景點 森林遊樂區

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