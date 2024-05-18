輸液爆缺貨 開刀洗腎恐卡關…藥界大老：事態嚴重

開刀、住院用的滅菌液竟傳出可能缺貨。藥師公會全聯會理事長黃金舜透露，市占率高達7成的輸液大廠，遭食藥署勒令關廠，導致手術、洗腎、住院用的生理食鹽水、葡萄糖、滅菌液出現缺口，就連台大醫院等醫學中心也難以倖免。衛福部食藥署對此表示，目前的庫存約可供應至6月，已協調國內藥廠增加產能，對於仍有短缺疑慮的品項，已公開專案製造或輸入，也已有廠商申請從國外專案輸入。

黃金舜說，昨有好幾家大型醫院向全聯會反應，希望可以進入協調，以台大醫院為例，訂購10箱生理食鹽水，但廠商只能供應2箱，因為有簽訂合約，廠商無法供貨的罰款很重，但什麼都沒有回應；第二線部分地區跟區域沒有簽約，根本也拿不到貨。

黃金舜指出，永豐生產的生理食鹽水、滅菌液、葡萄糖液等，都是特殊規格包裝，大多是1000毫升以上，甚至有2000至3000毫升，相較其他藥廠生產的，則偏向1000毫升以下的小包裝。

「大型醫院跟我反應，我才知道事態嚴重」，黃金舜說，永豐生產的產品，大部分用在開刀、急重症與加護、洗腎及部分住院病人，都是可能面臨高度感染的族群，主管機關說庫存沒問題，但顯然跟現況不一樣。

黃金舜表示，永豐生產的特殊規格產品，市占率逾7成，要協調中小型包裝的其他廠商，產線要更改、外包裝也要準備，「速度最快也要7、8月之後」，現在擔心的是，有緊急開刀需求的病人，如使用小規格品項，會產生開刀間斷，對病人而言的風險較高。

黃金舜說，主管機關應該要考慮緊急專案國外進口，協調國內廠商緩不濟急，但因為國外進口體積大、價格便宜，健保署應編列一筆預算因應，第二，要提升大型醫院申報這類藥品的價格，目前500毫升的生理食鹽水，核價25元、1000毫升35元、2000毫升55元、3000毫升68元。

食藥署副署長王德原說，廠商嚴重違反PIC／S GMP，食藥署要求修正相關缺失，加上製造效期許可到今年5月10日，在廠商未改善，並經食藥署檢查、同意展延製造許可之前不得生產藥品，這個情況確實會出現藥品供應吃緊，目前已協調國內藥廠增加產能，對於仍有短缺疑慮的品項，已公開專案製造或輸入，相關替代藥品已公告至西藥公布資訊平台，醫院仍有疑慮也可到該平台通報，由專人協助對接。

王德原表示，目前的庫存約可供應至6月，廠商如調整產線，需要完成測試評估，目前是請國內藥廠就可以供應的規格，盡量擴充生產，至於容量包裝，可能要請醫療院所做適當配合；目前也已有業者提出國外專案輸入申請。

王德原說，廠商的許可證到本月10日，原則上廠商在許可證到期前半年，可向食藥署申請展延，通過可延長2至3年，而永豐就是在申請展延時，被發現有些狀況，食藥署啟動機動性查核，才發現廠商違反PIC／S GMP規定，後續由於5月10日許可證到期，因為需要確保產品品質，由食藥署派員到場監造，確保到期前生產的藥品品質，之後就不能再生產，必須要將被查核的缺失改正，後提交矯正報告，有落實食藥署才會評估，是否同意展延許可。

「今天會造成永豐沒有造成GMP規格製造，就是因為歷年砍價，造成廠商沒辦法生存而偷工減料，不照規矩來，主管機關也莫可奈何」，黃金舜說，當出現這樣的危機，政府應該要快速召集各層級醫院，但這次顯然是沒有。

黃金舜表示，藥品是醫療機構協助病患對抗疾病的戰略物資，並非一般商品，尤其如本次影響各類醫療行為的輸液，政府應建立市場監測、輔導機制，不應將此種攸關國人生命、健康權益的「雞蛋」放置於同一籃子（藥廠）裡。