長知識！電影院椅子為何都是紅色？內行揭原因：跟眼睛有關

不少民眾將看電影作為日常休閒娛樂之一，不過大家是否注意過，電影院的椅子幾乎都是採用「紅色」布料，連屏幕旁垂吊的布幕也是採用紅色設計。對此，專家表示，人體的眼睛夜晚時靠「桿狀細胞」處理視覺，桿狀細胞對紅色容易喪失辨色能力，因此電影院座椅和布幕多半選擇採用紅色，關燈後不易影響民眾觀影體驗。

文化部曾在臉書發文分享民眾少見的冷知識，以「為什麼電影院座椅大多是紅色的？」為題提問，並進一步解釋，由於電影院希望觀眾能把視線專注並聚焦在前方螢幕上，因此為了使座椅能夠在影院中較不顯眼，他們替座椅選擇了彩虹7種色光中的紅色，因為紅色是人體在低光源環境下，是最容易喪失辨識能力的顏色。

貼文一出，一票網友紛紛直呼「原來如此，長知識了」。此外，一名內行網友補充說明，其實黑色才是最容易讓人喪失變色能力的顏色，且也是反光最弱的顏色，而影廳不使用全黑的椅子，是擔憂民眾中途進場找不到位子，不過一些專業的小影廳還是會使用深灰色椅子。

而破解謠言的網站《萊姆酒吐司》曾解釋，人體的眼睛構造分為「錐狀細胞」與「桿狀細胞」，白天是由「錐狀細胞」來處理視覺，夜晚則依靠對光較敏感的「桿狀細胞」。以紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫7種顏色來說，桿狀細胞對綠色最爲敏感，對紅色則最容易喪失辨色能力，意即紅色在黑暗中較不易被看見，因此電影院座椅和布幕多半選擇紅色，關燈後比較不影響民眾觀影。