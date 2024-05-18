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搭車注意！高鐵「這5天」計畫性維修 抵達左營3列車將延誤
台灣高鐵公司公告，為確保行車安全及維護路線品質，5月20日至5月24日相關路段配合計畫性維修作業，實施慢行或運轉調度，部分列車於台南至左營間設置速度限制，增加列車運轉時間，抵達端點左營站預估延誤2至3分鐘不等。
高鐵公司說，5月20日至5月24日東正線TK341.998至TK343.096因施工封閉，禁止通行，南下列車T693、T333、T295於台南至左營間設置速度限制，預估抵達端點左營站將延誤2至3分鐘不等，提醒民眾留意。
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