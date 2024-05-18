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中部及高屏空氣品質亮紅燈 北部竹苗及雲嘉南橘燈

中央社／ 台北18日電
最新空氣品質預報指出，台灣西半部因風速稍弱、污染物易累積，包含北部、竹苗及雲嘉南地區為橘色提醒等級，中部及高屏為紅色警示等級，應做好防護。圖擷自空氣品質監測網
最新空氣品質預報指出，台灣西半部因風速稍弱、污染物易累積，包含北部、竹苗及雲嘉南地區為橘色提醒等級，中部及高屏為紅色警示等級，應做好防護。圖擷自空氣品質監測網

民眾外出注意，最新空氣品質預報指出，台灣西半部因風速稍弱、污染物易累積，包含北部、竹苗及雲嘉南地區為橘色提醒等級，中部及高屏為紅色警示等級，應做好防護。

環境部空氣品質監測網今天上午10時30分發布最新空氣品質預報，根據10時的監測結果顯示，宜蘭、花東及馬祖空氣品質為良好等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及金門、澎湖為普通等級。

不過，預報指出，依監測資料及氣象署早上9時的氣象資料顯示，今天環境風場為東北東風，西半部地區風速稍弱，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

空氣品質預報表示，今天北部、竹苗及雲嘉南地區空氣品質將達「橘色提醒」等級，而中部及高屏地區為紅色警示等級，宜蘭及花東地區為良好等級，馬祖、金門及澎湖為普通等級。

環境部提醒，空氣品質不良期間儘量避免外出，若要外出建議減少私人運具，多搭乘大眾運輸工具，共同減少空氣污染物排放。

環境部 空氣品質

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