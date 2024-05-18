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下周一變天！雷雨恐持續到周五 這2天中南部慎防較大雨勢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周二至周五鋒面影響台灣，會有陣雨或雷雨；下周二、周三中南部會有局部較大雨勢發生機率。本報資料照片
下周二至周五鋒面影響台灣，會有陣雨或雷雨；下周二、周三中南部會有局部較大雨勢發生機率。本報資料照片

周末兩天的天氣主要以東半部降雨為主，受到水氣影響，在大台北、南部地區也有零星飄雨，不過，中央氣象署預報員張竣堯表示，比較明顯轉變在下周一，屆時鋒面接近，降雨機率增加。下周二至周五鋒面影響台灣，會有陣雨或雷雨；下周二、周三中南部會有局部較大雨勢發生機率。

今天受到琉球海面低壓影響，北部有一些降雨，中南部也有雲系在逐漸通過當中，降雨零星。張竣堯表示，主要降雨在東半部地區，午後山區有局部短暫雷陣雨，今天東北部地區有局部較大雨勢發生機會，可能持續到下半天。

未來1周降雨趨勢及天氣部分，張竣堯表示，明天和今天類似，以東半部降雨為主，午後山區有局部短暫陣雨，不排除平地也有強降雨，特別是南部地區也有降雨出現。下周一鋒面接近，各地降雨機率增加，南部、東部有陣雨或雷雨發生，北部、中部在下半天水氣開始增加，降雨機率增加。

張竣堯表示，下周二至下周五鋒面影響將會降雨，尤其下周二、周三降雨特別明顯，中南部地區有較大雨勢發生機率。下周四至周五各地還是有陣雨或雷雨發生機會。

氣溫部分，張竣堯表示，今明兩天西半部白天高溫32至34度左右，低溫22至24度。未來1周溫度受到水氣影響，水氣多的時候高溫落在28至30度，低溫24、25度左右。

未來1周降雨趨勢及天氣。圖／中央氣象署提供
未來1周降雨趨勢及天氣。圖／中央氣象署提供
未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

強降雨 氣溫 氣象署 鋒面 雷雨

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