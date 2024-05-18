減塑阻礙？市場、夜市尚未納禁限用範圍 彭啟明指它成首個示範區

環境部雖積極推動垃圾減量政策，近年更著重減塑，但每年垃圾量不減反增，尤其塑膠類垃圾成長最為顯著。準環境部長彭啟明表示，冒然禁止傳統市場、夜市、早餐店等使用塑膠袋，恐引發民眾反彈，但規畫下半年針對部分市場、環保夜市進行試辦，寧夏夜市擬成為首個禁限用塑膠袋的示範區。

彭啟明坦言，使用塑膠袋為台灣人長期的生活方式，突然要改變不是件容易的事情，如現在已有許多廟宇禁燒香，但參拜人潮依然鼎盛，就有帶動的效果，同樣禁限用塑膠袋，需要找替代方式及示範區帶動整體氛圍，逐步進行，他也願意親自跳下來一起宣導。

針對示範區，彭啟明說，會先從部分市場或環保夜市開始試辦，而寧夏夜市為指標性的環保夜市，他上任後會帶主管去吃寧夏夜市的千歲宴，並與寧夏夜市的總幹事討論相關推動事宜，預計下半年開始實施。

談到減塑及降低垃圾量，資源循環促進法及固體再生燃料（SRF）也是重要議題之一。彭啟明表示，SRF為種很好的新能源，也是國際趨勢，但設立太多也會造成空品變差，因此需加嚴製程規範及管理機制，燃燒監測部分需清除會產生戴奧辛、重金屬的部分，以保障國人健康。

彭啟明表示，台灣太多垃圾，再處理是對的方向，但大眾不了解所以有誤解，未來會多辦公聽會，強調站在環境部立場，「未來淨零碳排，不能沒有SRF」；至於桃園科學園區SRF廠爭議為桃園市政府責任，而晶鼎焚化爐則需依規定再辦公開說明會。

環評法部分，彭啟明說，環評法感覺有很多不合理之處，各界也有許多建議，前環保署副署長詹順貴也曾有意修訂，因此下半年也會開始與利害相關族群討論、聆聽意見，並安排總體檢。