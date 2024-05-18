快訊

不論起徵點多低…彭啟明：碳費愈快上路愈好 還要派駐歐盟接軌國際

恐龍家長保護過頭讓孩子暴走 教師怕受罰變成消極教保

高雄男子搭澎湖輪今晨落海失聯！澎湖展開海空搜索

減塑阻礙？市場、夜市尚未納禁限用範圍 彭啟明指它成首個示範區

聯合報／ 記者胡瑞玲李柏澔葉冠妤／台北即時報導
彭啟明說，使用塑膠袋為台灣人長期的生活方式，突然要改變不是件容易的事情，禁限用塑膠袋，需要找替代方式及示範區帶動整體氛圍，逐步進行，他也願意親自跳下來一起宣導。記者曾吉松／攝影
彭啟明說，使用塑膠袋為台灣人長期的生活方式，突然要改變不是件容易的事情，禁限用塑膠袋，需要找替代方式及示範區帶動整體氛圍，逐步進行，他也願意親自跳下來一起宣導。記者曾吉松／攝影

環境部雖積極推動垃圾減量政策，近年更著重減塑，但每年垃圾量不減反增，尤其塑膠類垃圾成長最為顯著。準環境部長彭啟明表示，冒然禁止傳統市場夜市、早餐店等使用塑膠袋，恐引發民眾反彈，但規畫下半年針對部分市場、環保夜市進行試辦，寧夏夜市擬成為首個禁限用塑膠袋的示範區。

彭啟明坦言，使用塑膠袋為台灣人長期的生活方式，突然要改變不是件容易的事情，如現在已有許多廟宇禁燒香，但參拜人潮依然鼎盛，就有帶動的效果，同樣禁限用塑膠袋，需要找替代方式及示範區帶動整體氛圍，逐步進行，他也願意親自跳下來一起宣導。

針對示範區，彭啟明說，會先從部分市場或環保夜市開始試辦，而寧夏夜市為指標性的環保夜市，他上任後會帶主管去吃寧夏夜市的千歲宴，並與寧夏夜市的總幹事討論相關推動事宜，預計下半年開始實施。

談到減塑及降低垃圾量，資源循環促進法及固體再生燃料（SRF）也是重要議題之一。彭啟明表示，SRF為種很好的新能源，也是國際趨勢，但設立太多也會造成空品變差，因此需加嚴製程規範及管理機制，燃燒監測部分需清除會產生戴奧辛、重金屬的部分，以保障國人健康。

彭啟明表示，台灣太多垃圾，再處理是對的方向，但大眾不了解所以有誤解，未來會多辦公聽會，強調站在環境部立場，「未來淨零碳排，不能沒有SRF」；至於桃園科學園區SRF廠爭議為桃園市政府責任，而晶鼎焚化爐則需依規定再辦公開說明會。

環評法部分，彭啟明說，環評法感覺有很多不合理之處，各界也有許多建議，前環保署副署長詹順貴也曾有意修訂，因此下半年也會開始與利害相關族群討論、聆聽意見，並安排總體檢。

傳統市場 塑膠袋 夜市 彭啟明

延伸閱讀

推環境部數位轉型 彭啟明：主管要會分析數據、寫程式「目標被挖角」

核電行不行？ 彭啟明：能源議題若無共識則窒礙難行

獨／不論起徵點多低…彭啟明：碳費愈快上路愈好 還要派駐歐盟接軌國際

最後一次直播報氣象 彭啟明憂今年梅雨少…點名兩單位壓力很大

相關新聞

把握周末好天氣！下周一起雷雨炸3天 「這2天」水氣最多

把握周末好天氣，下周即將變天。天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，台灣地面環境為偏東風，迎風面的東半部雲量較多偶有陣雨...

未來2周注意梅雨鋒面影響 尤其「中南部」局部較大雨勢

中央氣象署發布長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來第1周（今天至24日）期中起，台灣受鋒面影響各地...

幸運兒看展中大獎？大樂透1.97億頭獎一注獨得 獎落這縣市

台彩大樂透開出頭獎！幸運兒在台中市西區五權六街的阿蓮一路發彩券行，投注大樂透，一人獨得1.97億元獎金。這家幸運彩券行，...

推環境部數位轉型 彭啟明：主管要會分析數據、寫程式「目標被挖角」

AI時代開啟管理的新時代，準環境部長彭啟明即將從斜槓青年搖身一變成為環境主管機關首長。他說，他上任後有一件重要工作，就是...

520傍晚起開啟「雨天模式」 賈新興：台中以南防較大雷陣雨

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，5月20日傍晚起開啟雨天模式。

減塑阻礙？市場、夜市尚未納禁限用範圍 彭啟明指它成首個示範區

環境部雖積極推動垃圾減量政策，近年更著重減塑，但每年垃圾量不減反增，尤其塑膠類垃圾成長最為顯著。準環境部長彭啟明表示，冒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。