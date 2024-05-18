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推環境部數位轉型 彭啟明：主管要會分析數據、寫程式「目標被挖角」

聯合報／ 記者李柏澔胡瑞玲葉冠妤／台北即時報導
彭啟明說，他上任後有一件重要工作，就是推動環境部的數位轉型，高階主管乃至科長都必須上數位轉型的課程，目標一年後的能力要能「被民間挖角」。記者曾吉松／攝影
彭啟明說，他上任後有一件重要工作，就是推動環境部的數位轉型，高階主管乃至科長都必須上數位轉型的課程，目標一年後的能力要能「被民間挖角」。記者曾吉松／攝影

AI時代開啟管理的新時代，準環境部彭啟明即將從斜槓青年搖身一變成為環境主管機關首長。他說，他上任後有一件重要工作，就是推動環境部的數位轉型，高階主管乃至科長都必須上數位轉型的課程，目標一年後的能力要能「被民間挖角」。

「從斜槓青年到公務員的調整真的很大，但既然有決心就會好好去做」，彭啟明說，這是自己第一次擔任公職，無黨籍的自己沒有政治企圖心，環境部長這條路勢必會遭遇許多挑戰，例如議題的兩難該如何處理，但自己是名創業者，創業就是會走上一條沒人走過的孤單旅程，綜合過去自己許多失敗和成功的例子，相信自己一定能完成一些有意義的事。

彭啟明說，自己是一個有理念也務實的人，接任部長後辭了20多個民間職位，回頭來看，沒有這些職位的淬煉，就沒辦法成就現在的自己，也許這條路會伴隨驚濤駭浪，但會乘風破浪。

談到上任後的重要工作，彭啟明細數，除了碳費費率和四接環評外，下半年推動環境部的數位轉型勢在必行，這個時代無論是決策或是討論都要跟上AI的潮流，由於自己會是環境部數位轉型的召集人，屆時主管們都必須要上數位轉型的課程，高階主管要會懂得分析數據，科長等則要會寫程式，希望一年後這些主管的能力可以達到被外面資訊公司挖角的程度。

彭啟明也說，2050淨零一定要配合數位轉型，碳盤查要用數位化工具來做，目前環境部內對於數位轉型的願景都反應良好，下半年就會來推動，也會編列相關預算。

談到環保團體對自己的期待，彭啟明說，環保團體是台灣社會重要的明燈，是督促政府進步的重要力量，自己一定會帶動社會支持的力量來攜手前行，也邀請環團朋友們不要因為交情就不給予批評，有了批評指正才能帶來更大的進步。

AI 彭啟明 環境部

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