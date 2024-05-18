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520傍晚起開啟「雨天模式」 賈新興：台中以南防較大雷陣雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
5月20日午後，宜花東及山區有局部短暫雨，傍晚前後受鋒面低壓帶影響，至5月24日西半部有局部陣雨或雷雨的天氣，宜花東也有局部短暫雨。本報資料照片
5月20日午後，宜花東及山區有局部短暫雨，傍晚前後受鋒面低壓帶影響，至5月24日西半部有局部陣雨或雷雨的天氣，宜花東也有局部短暫雨。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，5月20日傍晚起開啟雨天模式。

賈新興表示，今明兩天宜花東午後有局部短暫雨，山區也有零星短暫雨。5月20日午後，宜花東及山區有局部短暫雨，傍晚前後受鋒面低壓帶影響，至5月24日西半部有局部陣雨或雷雨的天氣，宜花東也有局部短暫雨。其中，5月22日至5月23日台中以南並有局部較大雷陣雨發生的機率。

至於之前研判今明兩天在菲律賓東南方外海的熱帶性低氣壓，賈新興表示，生成的機率轉偏低，可能要到5月25日左右才有生成的機率。

賈新興 雷雨

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