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冷氣非選國際大廠？家電闆娘推「二線品牌攻略」：師傅都愛用

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣轉熱不少人開始換新冷氣。示意圖／Ingimage
天氣轉熱不少人開始換新冷氣。示意圖／Ingimage

夏天腳步接近，天氣轉熱，加上電費上漲、節能家電補助等因素助攻，不少人近期開始換新冷氣。熊令家電老闆娘特別分享推薦冷氣二線品牌，包括特菱、華菱，主因包括在台有工廠製造、售後服務快、5至7天可以到府免費檢修、機王率低等優勢。

熊令家電老闆娘抖音上拍攝影片分享「2024冷氣二線品牌大攻略」，她首先推薦特菱，四大優點包括100%檢測才出品，機王率低、遠端遙控功能比一線品牌更成熟、冷氣自體洗淨功能，可以延遲請師傅來洗機器的時間、商用保固長達3年，適合做生意的人安裝。

第二是華菱，該品牌有防硫防鏽處理，全機更耐用、世界專利有易拆洗功能，最適合自己保養減少過敏。她表示，「以上沒有推薦到的品牌，不是不能買，只是闆娘要推薦自己有把握服務的品牌，畢竟賣給客戶冷氣一台我要服務7年以上，最重要的是，大家安裝冷氣還是要找能對品牌負責的冷氣安裝公司才更有保障」。

她也透露，很多冷氣師傅家中都不是安裝一線大品牌的冷氣，反而是選擇小品牌，他們很清楚只要有一級省電、有保固及優良售後服務的品牌就是好牌子，不會特別在意品牌知名度，而且大品牌廣告多，行銷費用高，導致價格更高，選擇一線品牌對師傅來說並不划算。

@blancaliao_

真的是被私訊爆，所以我來跟大家分享，但是…不代表自己喜愛的品牌或覺得好用的品牌不能買，闆娘只是在大量的銷售經驗裡，選擇推薦我認為大部分買家可以買了不雷的品牌，畢竟冷氣品牌真的不是我做的，所以我只為了我知道我推薦等於我認同等於可以放心給你們用而分享！歡迎分享你覺得2024最推薦的冷氣二線品牌 #冷氣品牌 #冷氣 #特菱冷氣 #華菱冷氣 #冷氣師傅 #冷氣闆娘 #熊令家電

♬ 原聲 - 不會安裝冷氣的冷氣闆娘 - 不會安裝冷氣的冷氣闆娘

冷氣 抖音 老闆娘

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