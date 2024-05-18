冷氣非選國際大廠？家電闆娘推「二線品牌攻略」：師傅都愛用

夏天腳步接近，天氣轉熱，加上電費上漲、節能家電補助等因素助攻，不少人近期開始換新冷氣。熊令家電老闆娘特別分享推薦冷氣二線品牌，包括特菱、華菱，主因包括在台有工廠製造、售後服務快、5至7天可以到府免費檢修、機王率低等優勢。

熊令家電老闆娘在抖音上拍攝影片分享「2024冷氣二線品牌大攻略」，她首先推薦特菱，四大優點包括100%檢測才出品，機王率低、遠端遙控功能比一線品牌更成熟、冷氣自體洗淨功能，可以延遲請師傅來洗機器的時間、商用保固長達3年，適合做生意的人安裝。

第二是華菱，該品牌有防硫防鏽處理，全機更耐用、世界專利有易拆洗功能，最適合自己保養減少過敏。她表示，「以上沒有推薦到的品牌，不是不能買，只是闆娘要推薦自己有把握服務的品牌，畢竟賣給客戶冷氣一台我要服務7年以上，最重要的是，大家安裝冷氣還是要找能對品牌負責的冷氣安裝公司才更有保障」。

她也透露，很多冷氣師傅家中都不是安裝一線大品牌的冷氣，反而是選擇小品牌，他們很清楚只要有一級省電、有保固及優良售後服務的品牌就是好牌子，不會特別在意品牌知名度，而且大品牌廣告多，行銷費用高，導致價格更高，選擇一線品牌對師傅來說並不划算。