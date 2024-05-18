把握周末好天氣！下周一起雷雨炸3天 「這2天」水氣最多

把握周末好天氣，下周即將變天。天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，台灣地面環境為偏東風，迎風面的東半部雲量較多偶有陣雨，台南、高雄、屏東清晨有陣雨，白天天氣逐漸轉趨穩定。中部以北陽光露臉，降雨機會不高。

氣溫部分，廖于霆表示，今天整個西半部到北部白天高溫都可來到30-32度，感受稍微悶熱，東半部因為雲量多，高溫28度左右，感受舒適。

明天大氣環境與今天相同，廖于霆表示，一樣是東半部雲量較多偶有陣雨，北部與西半部天氣相對穩定，多雲時晴。白天高溫各地都可以來到29-32度，低溫則在22-23度，日夜溫差稍大。

到了下周一天氣將逐漸改變，廖于霆說，因為鋒面靠近，西半部逐漸轉為陰陣雨天氣。這波鋒面影響時間是下周一到下周三，水氣最多可能在下周二到下周三，西半部有陣雨或雷雨，也有短時強降雨發生機會，如果下周一到下周三有安排戶外活動，建議可以研究雨備，雖然雨勢不是持續型，但一陣一陣的強降雨也會對戶外活動造成影響。

廖于霆表示，整體看來，今明兩天的天氣相對穩定，下周一到下周三鋒面影響，全台天氣不穩，要到下周四降雨才會逐漸趨緩。

另外，是否有颱風生成，他說，目前資料看來要發展形成還早，可能要1周後才有機會，但變數還大，可以持續觀察。