快訊

國中教育會考今登場 考前注意事項一次看

立院太平島考察團清晨出發 馬文君：展現捍衛主權決心

登BBC專訪 蔡總統：不排除北京侵略 但很大可能得以維持和平

未來2周注意梅雨鋒面影響 尤其中南部局部較大雨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
夏季季風逐漸建立中，東亞沿岸水氣增加。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
夏季季風逐漸建立中，東亞沿岸水氣增加。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來第1周（今天至24日）期中起，台灣受鋒面影響各地有雨，中南部有局部較大雨勢發生機率。未來第2周（25日至31日）環境場有利降雨，鋒面影響的機會大。

氣象署表示，模式預測，未來2周夏季季風逐漸建立，東亞沿岸均有降雨訊號，台灣天氣轉為不穩定。第1周期中受鋒面影響，全台有雨，中南部有局部較大雨勢發生機率；其他時候各地大致為多雲到晴，午後西半部有局部短暫雷陣雨，第2周亦有鋒面接近機會。

氣象署提醒，梅雨季期間，鋒面引發的對流性降雨可能伴隨瞬間大雨等較劇烈天氣現象；近期菲律賓東方海面有熱帶擾動發展訊號，隨時留意氣象署最新資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣象署 鋒面

延伸閱讀

周末晴朗山區午後雨 吳德榮：下周二起梅雨鋒徘徊

最後一次直播報氣象 彭啟明憂今年梅雨少…點名兩單位壓力很大

賈新興：熱帶擾動醞釀成颱機率2至3成 20日起至6月下旬降雨偏多

國中會考天氣曝！ 吳德榮：下周3天梅雨滯留鋒徘徊「防劇烈天氣」

相關新聞

天價CAR-T治療納健保 僅核定24人

健保署去年將每劑千萬以上的淋巴癌CAR-T細胞治療納入健保，與藥廠議價後每劑八一九萬元，採暫時性支付。健保署統計，去年給...

廢貨櫃變休息區 女大生2連霸

「二○二四長榮航空ＥＳＧ永續創新設計競賽」昨於松山文創園區一號倉庫舉行頒獎典禮，並於即日起至廿日舉辦「飛．淨未來」展覽，...

周末晴朗山區午後雨 吳德榮：下周二起梅雨鋒徘徊

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天高壓迴流，白天持續偏熱，早晚略偏涼；各...

幸運兒看展中大獎？大樂透1.97億頭獎一注獨得 獎落這縣市

台彩大樂透開出頭獎！幸運兒在台中市西區五權六街的阿蓮一路發彩券行，投注大樂透，一人獨得1.97億元獎金。這家幸運彩券行，...

未來2周注意梅雨鋒面影響 尤其中南部局部較大雨勢

中央氣象署發布長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來第1周（今天至24日）期中起，台灣受鋒面影響各地...

愛肝達人站／脂肪胰與細姨哪一個比較要緊？

很多人都聽過脂肪肝，但聽過脂肪胰的人不多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。