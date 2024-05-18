未來2周注意梅雨鋒面影響 尤其中南部局部較大雨勢

中央氣象署發布長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來第1周（今天至24日）期中起，台灣受鋒面影響各地有雨，中南部有局部較大雨勢發生機率。未來第2周（25日至31日）環境場有利降雨，鋒面影響的機會大。

氣象署表示，模式預測，未來2周夏季季風逐漸建立，東亞沿岸均有降雨訊號，台灣天氣轉為不穩定。第1周期中受鋒面影響，全台有雨，中南部有局部較大雨勢發生機率；其他時候各地大致為多雲到晴，午後西半部有局部短暫雷陣雨，第2周亦有鋒面接近機會。

氣象署提醒，梅雨季期間，鋒面引發的對流性降雨可能伴隨瞬間大雨等較劇烈天氣現象；近期菲律賓東方海面有熱帶擾動發展訊號，隨時留意氣象署最新資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。