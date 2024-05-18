周末晴朗山區午後雨 吳德榮：下周二起梅雨鋒徘徊

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天高壓迴流，白天持續偏熱，早晚略偏涼；各地大多晴朗、南部雲量稍多，東半部及午後山區偶有局部陣雨的機率。北部18至31度，中部18至33度，南部21至33度，東部18至31度。

下周一白天仍偏熱，吳德榮表示，水氣漸增，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地，時間持續至入夜。

吳德榮表示，下周二至周五西南風攜帶水氣、配合梅雨季第3波滯留鋒南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；因大氣不穩定，易有中小尺度對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等，屆時應注意預報中心的即時訊息，並繼續觀察模式的調整。