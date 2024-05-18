周末晴朗山區午後雨 吳德榮：下周二起梅雨鋒徘徊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天高壓迴流，白天持續偏熱，早晚略偏涼；各地大多晴朗、南部雲量稍多，東半部及午後山區偶有局部陣雨的機率。本報資料照片
今、明兩天高壓迴流，白天持續偏熱，早晚略偏涼；各地大多晴朗、南部雲量稍多，東半部及午後山區偶有局部陣雨的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天高壓迴流，白天持續偏熱，早晚略偏涼；各地大多晴朗、南部雲量稍多，東半部及午後山區偶有局部陣雨的機率。北部18至31度，中部18至33度，南部21至33度，東部18至31度。

下周一白天仍偏熱，吳德榮表示，水氣漸增，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地，時間持續至入夜。

吳德榮表示，下周二至周五西南風攜帶水氣、配合梅雨季第3波滯留鋒南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；因大氣不穩定，易有中小尺度對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等，屆時應注意預報中心的即時訊息，並繼續觀察模式的調整。

歐洲（ECMWF）系集模式及美國（GFES）系集模式皆模擬，未來1周至10天在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，發展緩慢；吳德榮表示，其未來的變化，模擬的不確定性皆很大，應持續觀察。

歐洲（ECMWF）系集模式（左圖）及美國（GFES）系集模式（右圖）皆模擬，未來1周至10天在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀。右圖擷自weathernerds。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲（ECMWF）系集模式（左圖）及美國（GFES）系集模式（右圖）皆模擬，未來1周至10天在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀。右圖擷自weathernerds。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 雷雨

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