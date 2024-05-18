橘世代／【熟齡性愛‧追求性福篇】伴侶多溝通 找回熟齡之愛

男人力不從心，看著不舉的小弟弟，漸漸不願與伴侶同房，生活愈來愈挫折，嘗試外遇，果真幫助自己恢復往日雄風，原以為找到解方，但一兩年後又故態復萌，自認熟齡就該斷了「性」的念頭。廣川醫院性福門診主任陳建臨表示，很多熟齡男女缺乏性欲，源自於「溝通」，心靈沒辦法交流，性也漸漸乾涸，最終留下寂寞。

曾有位五十多歲的台商默默求診，他一來診間就說：「沒辦法跟太太行房」，泌尿科醫師診斷：心因性不舉。陳建臨觀察台商，舉手投足都是「完美男人」，門診發現台商自我要求極高，連性行為也用「完美」來要求自己，但年齡增長，未達標的性愛讓他挫折、不舉。

陳建臨說，台灣幾乎沒人教導如何認識性欲，特別性與愛時常密不可分，有時候無法行房是親密關係出了問題。進入熟齡，有些人忽略經營親密關係，疏於溝通不敢提出需求，最後直接當起性愛逃兵或找其他對象，若不學著溝通或認識自己，恐難以逃出「逃兵」的迴圈。

廣川醫院性福門診副主任柯玟卉是陳建臨的妻子，夫妻也曾度過「房事卡關期」，透過不斷溝通才度過危機。柯玟卉說，性事卡關背後常藏有「情緒」問題，她與先生過去在關係經營上，也設法好好把想法說出口，透過文字幫助覺察，慢慢製作成牌卡，幫助關係更深刻。

牌卡的設計分為「愛主題」與「性主題」，愛主題主要是情緒，性主題則是渴望的性行為方式。柯玟卉說，熟齡性愛卡關，經常不是身體出問題，而是心理需要逐步調適，特別是「說不出口的性愛」，透過牌卡把講不出的話，告訴自己也告訴對方，幫助改善關係。