快訊

準總統回應了！立院審國會改革法案爆衝突 賴清德凌晨發文籲回歸理性討論

國會改革法案未審完…韓國瑜午夜宣布休息 下周二再戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

橘世代／【熟齡性愛‧追求性福篇】專家籲設性專區 解決老人性欲

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導

老人情欲抒發受身體機能、心理、社會壓力等因素影響，性治療師童嵩珍表示，處於不同環境的老人狀況也不同，例如榮民之家或長期養護機構老人多有慢性病，且經濟多依賴兒女，難以開口索要與性有關的花費；而機構環境設計忽略個人隱私空間，工作人員也不願正視住民性需求。

退輔會主委馮世寬在榮家設立榮莒室，後來轉型推出榮莒2.0方案，強化心理健康、兩性課程。但童嵩珍坦言，成效有限。為避免有需求者暴露於性病風險、被貼上標籤汙名化，期盼台灣也能有如荷蘭紅燈區的規畫，解決未被重視的需求。

先前桃園榮家聘雇鋼管女郎表演，遭社會撻伐，中台科技大學醫療暨健康產業管理系助理教授何清治表示，他支持應該要多一點這類表演，又或在機構中設置專區，台灣也不該不去討論「性專區」，如果性專區可滿足性欲且能避免抑鬱或其他情緒問題，有助解決高齡社會的醫療問題。

情感的連結與交流，有時能超越身體限制，童嵩珍在大陸工作時，曾遇過一對恩愛的八旬夫婦，每天形影不離，吵架也不分房，一直維持親密關係，可惜後來因疾病影響，性生活中斷廿年。

老先生在六十多歲時中風，導致行動不便，醫師還警告他，再有性行為恐二度中風，老太太則有僵直性脊椎炎，行房姿勢受限。

但兩人之間恩愛的記憶如此美好，廿年後，老先生自覺行將就木，希望在人生進入終點前，再次重溫舊夢，也作為給老伴最後的禮物。童嵩珍評估時發現，老先生生殖器雖萎縮，但太太一摸就有反應，「兩人雖青春年華不再，卻能看出感情濃厚。」經過按摩等方法反覆嘗試數周後，兩人成功行房，相擁而泣，覺得終於完成了彼此的願望。

中風 性專區

延伸閱讀

德汽車專家：「中國產能過剩論」純粹是政治宣傳

嗆黃國昌狂噴口水…綠委動手推臉掀議 專家憂口腔這「草綠色」菌恐傳染

薪資漲仍跟不上房價漲幅 專家坦言存錢買房難：只能看富人炒房賺大錢

00878、00929、00940…多達21檔高股息ETF誰最好？ 專家：爭第一是投信的事情

相關新聞

幸運兒看展中大獎？大樂透1.97億頭獎一注獨得 獎落這縣市

台彩大樂透開出頭獎！幸運兒在台中市西區五權六街的阿蓮一路發彩券行，投注大樂透，一人獨得1.97億元獎金。這家幸運彩券行，...

每周至少3次炸雞餐配手搖飲！男上班一半突「臉歪嘴斜」 就醫檢查結果出爐

台中市36歲王姓男子從事服務業，每周至少三次炸雞餐配手搖飲，因工作常熬夜工作到天亮才睡，罹三高也不自知，今年3月他上夜班...

NONO、黃子佼遭起訴！醫：類似經驗受害者 恐有兩極反應

藝人黃子佼於非法偷拍平台「創意私房」購買兒少性影像，北檢今天依違反兒少性剝削條例起訴；藝人NONO陳宣裕去年遭爆猥褻、性...

給付條件嚴苛 天價CAR-T細胞治療逾半年僅24人核准用藥

衛福部健保署去年將每劑千萬以上的淋巴癌CAR-T細胞治療納入健保，與藥廠議價後每劑819萬元，採暫時性支付。健保署統計，...

周末天氣溫暖舒適！2地要留意雨勢 520鋒面接近「愈晚降雨機率愈高」

明、後天為會考日，中央氣象署指出，2天各地溫暖偏熱，北部及東半部水氣較多，東半部有局部短暫陣雨，且東北部有局部較大雨勢發...

台南增1例境外登革熱確診！男自馬國返台後發燒 就醫自述旅遊史卻未快篩

近期國際登革熱疫情升溫，台灣今年也有84例登革熱境外移入病例，南市衛生局今發布新增1例境外移入確診者，該民眾因身體不適前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。