橘世代／【熟齡性愛‧追求性福篇】專家籲設性專區 解決老人性欲

老人情欲抒發受身體機能、心理、社會壓力等因素影響，性治療師童嵩珍表示，處於不同環境的老人狀況也不同，例如榮民之家或長期養護機構老人多有慢性病，且經濟多依賴兒女，難以開口索要與性有關的花費；而機構環境設計忽略個人隱私空間，工作人員也不願正視住民性需求。

退輔會主委馮世寬在榮家設立榮莒室，後來轉型推出榮莒2.0方案，強化心理健康、兩性課程。但童嵩珍坦言，成效有限。為避免有需求者暴露於性病風險、被貼上標籤汙名化，期盼台灣也能有如荷蘭紅燈區的規畫，解決未被重視的需求。

先前桃園榮家聘雇鋼管女郎表演，遭社會撻伐，中台科技大學醫療暨健康產業管理系助理教授何清治表示，他支持應該要多一點這類表演，又或在機構中設置專區，台灣也不該不去討論「性專區」，如果性專區可滿足性欲且能避免抑鬱或其他情緒問題，有助解決高齡社會的醫療問題。

情感的連結與交流，有時能超越身體限制，童嵩珍在大陸工作時，曾遇過一對恩愛的八旬夫婦，每天形影不離，吵架也不分房，一直維持親密關係，可惜後來因疾病影響，性生活中斷廿年。

老先生在六十多歲時中風，導致行動不便，醫師還警告他，再有性行為恐二度中風，老太太則有僵直性脊椎炎，行房姿勢受限。

但兩人之間恩愛的記憶如此美好，廿年後，老先生自覺行將就木，希望在人生進入終點前，再次重溫舊夢，也作為給老伴最後的禮物。童嵩珍評估時發現，老先生生殖器雖萎縮，但太太一摸就有反應，「兩人雖青春年華不再，卻能看出感情濃厚。」經過按摩等方法反覆嘗試數周後，兩人成功行房，相擁而泣，覺得終於完成了彼此的願望。