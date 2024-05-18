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勸世三姊妹創佳績 1天賣光2.8萬張票

聯合報／ 本報訊

由Sonicues躍演製作、大慕可可、聯合數位文創共同出品的中文音樂劇「勸世三姊妹」再創紀錄，今年三地巡演共計二點八萬張票券，一日內售罄，其中台中站、高雄站更在台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心會員預購期間，即達八成佳績。冀盼能帶起全民音樂劇風潮，讓民眾將「進劇場看戲」納為日常娛樂的主要選擇。二○二四年「勸世三姊妹」巡演目前已售罄，後續相關活動或加演訊息，請追蹤躍演ＦＢ粉絲專頁。

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