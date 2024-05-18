星星之火3紀錄片 看新聞與AI共舞

蕭同茲先生文化基金會二○二四年推出公益紀錄片「星星之火3：與ＡＩ共舞、守護真實之光！」，探索ＡＩ巨浪下，對以真實與信賴為核心價值的新聞產業，會帶來怎樣衝擊與影響。紀錄片今上午十時公視主頻道電視首播。

本片走訪第一線新聞人及ＡＩ意見領袖，受訪者包括（依姓氏筆劃排序）王志仁、李怡志、沈建宏、林妏純、侯宜秀、張潔平、陳正杰、項國寧、黃欽勇、簡立峰及羅世宏等。

政大新聞系助理教授李怡志表示，ＡＩ可以省去記者很多做瑣事的時間，專注在比較深度的報導上面，但同時帶來的挑戰是要產生假新聞也變得更快、更容易。人工智慧學校秘書長侯宜秀則認為，新聞產業會被重新定義，真實性會是非常重要的核心。

台灣事實查核中心董事長羅世宏也說，ＡＩ無法取代真正優質的新聞媒體跟記者，包括調查報導、現場採訪、第一手資訊來源及感動人心有溫度的內容。ＡＩ跟人的合作，應該會是一個過程，目的是生產出更有助於公共利益跟實現公共價值的內容。