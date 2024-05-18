廢貨櫃變休息區 女大生2連霸

「二○二四長榮航空ＥＳＧ永續創新設計競賽」昨於松山文創園區一號倉庫舉行頒獎典禮，並於即日起至廿日舉辦「飛．淨未來」展覽，展出競賽優秀作品。今年空間設計組大獎由中原大學學生鄒采廷以作品「城市代碼CODE」蟬聯冠軍，她將貨盤櫃組裝為城市中可移動的插件，提供民眾休憩空間，獲評審好評。

長榮航空每年有近一千兩百只以上各類型貨盤、貨櫃及八十噸附屬品進行汰換，去年起與中原大學合作舉辦「長榮航空ＥＳＧ環保創新設計競賽」，邀學生將汰除貨盤櫃及附屬品當作設計素材創作。

今年空間設計組大獎由鄒采廷蟬聯，同組別金獎得主為大葉大學黃轍諺的「書の森」。商業產品設計組金獎則由中原大學的鄭詠心以「日衣寄夜」獲得。

長榮航空總經理孫嘉明表示，航空業承載不同世代旅人的夢想、歡樂與回憶，在環保議題也始終位居浪頭上，面對氣候變遷的威脅，打造永續共好的生活環境刻不容緩，此次與中原大學二度合作，在去年的基礎下擴大至全國競賽，並透過展覽展現創作成果，期盼這些創意未來有機會付諸實現。

「飛．淨未來」展覽以三款除役航空貨櫃打造咖啡屋、飛書站及ＤＩＹ手作教室，其中咖啡屋提供獲永續供應鏈管理認證的illy精品咖啡，飛書站主打長榮航空環保電子化書庫下載體驗，ＤＩＹ教室則推出手作課程。