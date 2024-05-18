白血病復發不符健保資格 為兒留「生機」家長自費救

衛福部去年將急性淋巴性白血病CAR-T治療納入健保，但設有嚴苛條件。長庚醫院近期收治二位急性淋巴性白血病復發患者，均出現睪丸腫大等骨髓外復發跡象，其中一人睪丸腫大至同齡兒童的五倍。家屬憂心放射、手術治療影響生育，與醫療團隊討論後，自費八一九萬接受CAR-T細胞治療後恢復健康。

林口長庚醫院兒童內科部副部長陳世翔表示，收治的二名案例中，其中一位為十三歲男童，化療結束不到半年即發現睪丸腫大，確診是骨髓外白血病復發，傳統治療方法必須接受睪丸放射治療或切除睪丸，但可能影響生殖功能。

另一名是年僅四歲男童，發病不到一年，化療結束後九個月右側睪丸腫大，同樣也確診為骨髓外復發白血病。

健保署去年將急性淋巴性白血病CAR-T細胞治療納入給付，但僅限難治型、移植後復發、第二次復發的患者，年齡需低於廿五歲，經二線標準治療無效，或醫師判斷無法進行骨髓移植，且預期壽命三個月以上才能使用。

陳世翔表示，這二位患者均不符合健保給付資格，但與家屬討論後，仍決定讓病人自費接受CAR-T治療，分別在一月初、二月底接受治療，目前規律回診，病情控制良好，睪丸體積明顯縮小。

不過，接受CAR-T治療病童仍可能復發。陳世翔表示，若患者不幸復發，可再接受標靶、免疫等其他療法，或使用剩餘的CAR-T細胞回輸，國外則有以不同抗原的CAR-T細胞分階段治療的方法，因技術發展時間有限，如何處理復發問題還需要時間觀察，尚未有明確準則。