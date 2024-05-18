天價CAR-T治療納健保 僅核定24人

健保署去年將每劑千萬以上的淋巴癌CAR-T細胞治療納入健保，與藥廠議價後每劑八一九萬元，採暫時性支付。健保署統計，去年給付生效至今，共核定同意廿四人用藥。臨床醫師則點出，健保事前審核的行政流程，耗時較長，加上給付條件嚴格，是CAR-T治療的一大瓶頸。

林口長庚醫院兒童血液科主任張從彥表示，健保考量效益評估及財務規劃，患者除了須符合復發、治療失效等條件，預期壽命還必須在三個月以上，還必須經過事前審查，才能在衛福部指定的醫療機構接受CAR-T治療，給付條件相當嚴格。

張從彥說，執行治療的醫院必須由衛福部核可，經學會核可的醫師備妥病人資料，交由健保署院外專家會議審查，事前院內必須經過團隊會議，由醫師、藥師、醫檢師等共同討論，認定患者適合CAR-T治療，「癌症治療分秒必爭，文書準備及行政流程，時常花費一個月以上，成為目前治療瓶頸」。

林口長庚醫院血液腫瘤科系主任張文震則表示，CAR-T細胞療法與其他特管辦法管理的細胞治療不同，是經由國際認證，具明確療效的細胞療法，歷經嚴謹的全球性臨床試驗，結果發表於國際期刊，經過同儕審視，是廣為接受的主流醫學。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，去年十一月一日健保通過CAR-T給付，預計每年百人治療，至今共卅四人申請治療，共核定同意廿四人治療，六人不同意、三人補件中，一人仍在審查。CAR-T給付採暫時性支付，健保署建置登錄系統追蹤患者治療情況，將在二年後，於專家會議審視國內治療案例，並綜合國外臨床經驗，決議是否放寬給付。

醫師批評CAR-T治療健保審查時間冗長，黃育文表示，因CAR-T治療昂貴、技術特別，需有專業認定，審查小組委由學會推派醫師組成專家委員會，健保署會在三周內將審議結果回覆給醫院，目前並無塞車，實際審查時間均小於三周。