院長講堂／成大醫院院長李經維 一身本事不荒廢 以身作則帶部屬

成大醫院是一家擁有近5000名員工的醫學中心，成大醫院院長李經維說，醫院有許多狀況得處理，工作非常忙碌、壓力沉重，但他仍看似一派輕鬆，持續看診、手術，不願荒廢一身的本事。

李經維從小奉行「濟弱扶傾」、「助人為快樂之本」的理念，和國父孫中山一樣立志當醫師行醫濟世，熱愛閱讀的他，認為「助人的快樂，比起人間桂冠榮耀來得更真實」，希望讓自己更有能力助人。

立志當外科醫師的李經維，當兵抽到澎湖海軍醫院分科時卻選了內科，近兩年役期則刻意反其道而行，他認為「外科醫師不應像屠夫，應該要有內科的sense，才會平衡，尤其愈難碰觸的學問，愈要了解，未來才不會碰上成為罩門」。

專精顱顏面手術 患者重獲新生

成大醫院院長李經維常引經據典說明理念。記者周宗禎／攝影 李經維是整形外科醫師，他決定踏入這專科領域，無關所得發展，而是有感外貌損害對人的自信心及生活影響甚巨，所造成的身心痛苦，非當事人很難體會。

有一雙巧手、心思細膩的他，專精於顱顏面手術，總以作戰計畫般詳細先期思考設計，讓「異於常人」的患者因為外貌的改善，內心世界甚至命運也跟著改變。李經維憶及曾經醫治一名從小「只剩半邊臉」、痛恨父母而誤入歧途的年輕人，幫他外觀恢復正常後，他的內心竟不再扭曲，與家人關係獲得改善，命運也從此改觀、重獲新生。

李經維精於五官手術，尤其眼神與眼睛功能連動，深入研究眼眶周邊區域體積變化估算、如何有效手術改善有獨特心得，發表於國際期刊成為國內外同業參考依據。處理外傷、先天缺陷或腫瘤等外型缺陷是大工程，他不故步自封，利用新式數位影像科技預先模擬治療，採用導航系統讓手術更精確完成，達到病人希望的外觀且大幅降低風險。

「我決定、我負責」 部屬風行草偃

對於成醫的經營，李經維期許做到「我決定、我負責」。凡事不推托，面對問題解決問題。好的領導人應先自我管理，管得好就成功一半，接著才是與上級、平輩溝通，真正需要「管」的不過5%，「上行下效，主管做得好、部屬自然風行草偃。」

成醫推動ESG、細胞治療、免疫治療、基因檢測、精準醫療、大數據、微創手術等。李經維認為，硬體功能要極大化，但軟體能力與服務也須兼顧，員工要數位轉型、智慧化，多學習增進戰鬥力、生產力，軟硬體有效配置，才能平衡發展，也才能說服各界拿出資源投資成醫。

讓李經維最難忘的是接外科部主任時，招不到住院醫師。主治要兼住院醫師苦不堪言，他鼓勵大家一同面對，製作「對內招生」影片宣傳、自己帶的學生要當顧客好好對待，「自家的都跑掉留不住，一定有問題，別家醫院培養的人才何苦來當砲灰？」

李經維常引用美國教育家杜威名言「生活即教育」，一旦理論與實務脫節即了無價值。不能光說不練、說一套作一套。「多年來，我都固定早上七點查房，有人以為太老派；但這是一種身教示範、行為藝術。」盡早查房，才能發掘病患問題、及時處理，也可騰出更多時間，完成更多任務。

空閒時冥想散步 調息轉念紓壓

成大醫院院長李經維。圖／成醫提供 李經維養生沒獨家祕訣，就是規律生活、減少欲望，飲食均衡不過量，有空看書、玩樂器、爬山。出國旅遊首選是日本，因為日本環境整潔，國民有禮、自律，有文化與漢學底蘊，重視維護傳統保存物質與精神文物。

壓力大時，李經維會用調息來放鬆，有空多冥想、散步，常提醒自己轉念，「想想高山、想想大海」，察覺人的渺小，壓力就不會大到不成比例。他也坦承，因為花在工作的時間、力氣太多，難以兼顧家庭，他只能讓家人「自由發揮」，還好大家都能相互體諒。

李經維

年齡：65歲

專長：整形、顱顏面外科

現職：成大醫院院長、外科主治醫師

學歷：台大醫學系、成大EMBA畢業

經歷：成大醫院醫療副院長、外科部主任、美國約翰霍普金斯大學附設醫院研究員、台灣整形外科醫學會理事長

給病人的一句話：醫師跟病人都是人，是夥伴關係。