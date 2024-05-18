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健康你我他／釋放大量多巴胺 香水更助性
結婚時，新婚燕爾，甜甜蜜蜜，親密的次數當然不在話下，有時想在一起就在一起，沒有分一周幾次，當時身強體健、濃情密意，自然就會親密，所以也就隨「性」。
隨著年紀增長，也許身體機能沒有像年輕時那麼健康，但是透過每天身體的保健，多運動、均衡的營養，睡眠充足，就不會讓老化那麼早到來，甚至可以延緩老化。尤其夫妻性愛的時候，腦內會釋放大量多巴胺，這是一種傳遞快樂、興奮的神經傳導物質，可使人心情愉悅，紓解壓力，緩解身體不適，所以老夫老妻的性愛不應該停止。
妻子也許會面臨更年期，有陰道乾燥的現象，其實可以看婦產科經醫師建議使用陰道保濕凝膠或水性潤滑劑，其中音樂占很重要的角色，還有整體環境的香氛，而香水具有催情作用，可以締造美好的親密，營造夫妻間的浪漫，進而增進情趣。
若是因為身體因素，也不一定非得有親密的性愛，互相擁抱愛撫，說說內心話，聊聊天也是一種老夫老妻感情綿綿不絕的概念，只要是心中有愛，其實互相感受對方的體溫、體香，也是一種愛的呈現。
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