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愛肝達人站／脂肪胰與細姨哪一個比較要緊？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

很多人都聽過脂肪肝，但聽過脂肪胰的人不多。

很多人都聽過「細姨」，但聽過脂肪胰的人也不多。

到底「脂肪胰」與「細姨」哪一個比較要緊？

細姨俗稱「小」姨，姨太太之義，一般人皆知這是古代遺留下來的風俗，但隨著民法一夫一妻制的規定，現代男人可再沒有福氣明媒正娶細姨了，反倒是有不入室的小三、小四的名人愈來愈多。目前法規與現實上的男女生理上的需求是有落差的，姑且不論在法律上及道德上的規範如何。

雖然細姨日漸式微，但脂肪胰的比率隨著國人飲食生活習慣的改變，倒是人口愈來愈多。

脂肪胰顧名思義就是在胰臟內存在過多脂肪，因而在超音波掃描上就呈現比一般人明亮，與脂肪肝的病友因為脂肪貯積在肝臟內部而使肝臟看起來比較明亮是相同的。

通常有脂肪肝的人也或多或少有脂肪胰，但也不一定，有些人脂肪貯在肝臟比較少，貯積在胰臟反而比較多。

脂肪胰要不要緊？脂肪胰通常不要緊，但是不正常的，可能表示你攝取了太多的熱量，太胖了，是健康的警訊，也可能是胰臟發炎了，也可能是有了糖尿病，或將來容易發生糖尿病，因為脂肪貯積在胰臟細胞，胰臟分泌胰島素的功能受影響，因此容易發生糖尿病，也可能是胰臟長了東西，胰臟的分泌液排不出去引起胰臟脂肪變化。

總而言之，脂肪胰也好、脂肪肝也好，都是健康的警訊，有了脂肪胰怎麼辦？當然是要控制食物入口，少吃高熱量食物、多運動，同時注意檢查是否有了糖尿病或血脂肪過高，甚至胰臟長了東西，必須小心謹慎。

同樣有了細姨怎麼辦？這是上一時代產物，只是目前還存在，若能相安無事，倒無大礙，反之，脂肪胰是新一代的產物，因為古人日出而作、日落而息，肥胖者少，反之今日國人動得少，吃得多，於是乎在細姨日漸消失之際，反而脂肪胰日漸多起來，有心之士，不可不警惕也。

●欲知正確肝病新知，請追蹤「肝病防治學術基金會」及「好心肝．好健康」Facebook粉絲專頁。肝基會出版會刊及肝病治療手冊，歡迎來電索閱。若有肝病醫療問題請洽免費諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢相關資訊。

糖尿病 肝病 脂肪肝

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