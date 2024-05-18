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非聽不可／骨質疏鬆症的預防與治療
骨質疏鬆症的預防與治療、太極養生與健康促進
主講：台大醫院老年醫學部主任詹鼎正、台灣太極武術學院院長李佩懿
時間：5月21日(二)下午1時15分至3時45分
地點：台大癌醫中心醫院5樓國際會議廳(北市基隆路三段155巷57號)
洽詢：02-2322-0322轉37092
吃好棒！動好讚！我不鬧「肌荒」
主講：國泰醫院營養師李佩蓉
時間：5月22日(三)下午2時30分至3時30分
地點：國泰醫院本館7樓視訊會議室(台北市仁愛路四段280號)
洽詢：02-27082121轉1681~1683
肌少症的診斷與治療、肌少症的飲食與營養
主講：台大醫院復健部教授韓德生、台大醫院營養師葉宜玲
時間：5月29日(三)下午2時至4時
地點：台大醫院西址一東1樓第七講堂(台北市常德街一號)
洽詢：02-2356-2114
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