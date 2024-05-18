快訊

準總統回應了！立院審國會改革法案爆衝突 賴清德凌晨發文籲回歸理性討論

國會改革法案未審完…韓國瑜午夜宣布休息 下周二再戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

非聽不可／骨質疏鬆症的預防與治療

聯合報／ 本報訊

骨質疏鬆症的預防與治療、太極養生與健康促進

主講：台大醫院老年醫學部主任詹鼎正、台灣太極武術學院院長李佩懿

時間：5月21日(二)下午1時15分至3時45分

地點：台大癌醫中心醫院5樓國際會議廳(北市基隆路三段155巷57號)

洽詢：02-2322-0322轉37092

吃好棒！動好讚！我不鬧「肌荒」

主講：國泰醫院營養師李佩蓉

時間：5月22日(三)下午2時30分至3時30分

地點：國泰醫院本館7樓視訊會議室(台北市仁愛路四段280號)

洽詢：02-27082121轉1681~1683

肌少症的診斷與治療、肌少症的飲食與營養

主講：台大醫院復健部教授韓德生、台大醫院營養師葉宜玲

時間：5月29日(三)下午2時至4時

地點：台大醫院西址一東1樓第七講堂(台北市常德街一號)

洽詢：02-2356-2114

北市 台大醫院 營養師

延伸閱讀

「肌少症」分2種：急性與慢性！看哪一科？該怎麼檢測？肌少症權威陳亮恭一次告訴你

「這種澱粉」竟能降低膽固醇！營養師認證4種食物還有助穩定血糖

醫病平台／營養師是醫療團隊的重要成員

台大主治醫師月薪很高？吳欣岱曝殘酷「薪資單」：我淚已流

相關新聞

幸運兒看展中大獎？大樂透1.97億頭獎一注獨得 獎落這縣市

台彩大樂透開出頭獎！幸運兒在台中市西區五權六街的阿蓮一路發彩券行，投注大樂透，一人獨得1.97億元獎金。這家幸運彩券行，...

每周至少3次炸雞餐配手搖飲！男上班一半突「臉歪嘴斜」 就醫檢查結果出爐

台中市36歲王姓男子從事服務業，每周至少三次炸雞餐配手搖飲，因工作常熬夜工作到天亮才睡，罹三高也不自知，今年3月他上夜班...

NONO、黃子佼遭起訴！醫：類似經驗受害者 恐有兩極反應

藝人黃子佼於非法偷拍平台「創意私房」購買兒少性影像，北檢今天依違反兒少性剝削條例起訴；藝人NONO陳宣裕去年遭爆猥褻、性...

給付條件嚴苛 天價CAR-T細胞治療逾半年僅24人核准用藥

衛福部健保署去年將每劑千萬以上的淋巴癌CAR-T細胞治療納入健保，與藥廠議價後每劑819萬元，採暫時性支付。健保署統計，...

周末天氣溫暖舒適！2地要留意雨勢 520鋒面接近「愈晚降雨機率愈高」

明、後天為會考日，中央氣象署指出，2天各地溫暖偏熱，北部及東半部水氣較多，東半部有局部短暫陣雨，且東北部有局部較大雨勢發...

台南增1例境外登革熱確診！男自馬國返台後發燒 就醫自述旅遊史卻未快篩

近期國際登革熱疫情升溫，台灣今年也有84例登革熱境外移入病例，南市衛生局今發布新增1例境外移入確診者，該民眾因身體不適前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。