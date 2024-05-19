一秒到日本！2024夏普新品發表會 7大亮點新品直送日本好生活

迫不及待想飛日本？夏普公司即日起至5月19日在台北華山1914文創產業文化園區，舉辦2024新品發表會及家電特惠市集，7大亮點新品一次曝光，在台灣也可以享受和日本同步的質感日本好生活！

7大亮點新品 募資超好評、日本狂銷

「2024夏普直送日本好生活新品體驗暨家電特惠市集」是展示技術創新和生活美學的平台，也提供日本精緻生活魅力的體驗，7大亮點新品包括：

1.四氣流水潤溫控吹風機：在募資平台上深獲好評，榮獲Good Design Award，特色包括快速乾燥、鎖水保濕、和Plasmacluster離子技術，全方位養護頭皮與秀髮。

四氣流水潤溫控吹風機在募資平台上深獲好評。 圖／夏普 提供

2.智慧攪拌零水鍋：自動攪拌技術，無需繁瑣操作，輕鬆烹調各類健康美食，榮獲日本育兒大賞，日本超熱銷。

智慧攪拌零水鍋榮獲日本育兒大賞，日本超熱銷。 圖／夏普 提供

3.四門十字對開冰箱：超大容量冷凍室與一級能效，結合PCI自動除菌離子與保濕技術，為食材延長新鮮度。

四門十字對開冰箱超大容量，為食材延長新鮮度。 圖／夏普 提供

4.SHARP iBarista智慧咖啡機：依個人口味自訂咖啡手法，一鍵智慧水沖享受等同專業咖啡師調製的精品咖啡，在募資平台上深獲好評。

SHARP iBarista智慧咖啡機一鍵享受專業的精品咖啡。 圖／夏普 提供

5.AQUOS XLED電視：搭載mini LED技術，提供絕佳的色彩對比和高解析度影像，配備Dolby Atmos®，營造出色的音效體驗。

AQUOS XLED電視提供絕佳影像。 圖／夏普 提供

6.Purefit居家美學空氣清淨機：搭載PCI自動除菌離子技術，有效改善室內空氣質量，贏得德國紅點設計大獎。

Purefit居家美學空氣清淨機贏得德國紅點設計大獎。 圖／夏普 提供

7.dynabook AI PC與dynaconnect雲端會議解決方案：結合創新AI技術，提供靈活的辦公和數據服務解決方案，對應現代化企業需求。

和日本市場同步的質感生活

夏普公司CEO吳柏勲表示，夏普將持續創新產品線和市場策略，攜手消費者共創美好未來。除加大在AI人工智慧的投入，運用鴻海集團的資源拓展合作，也將以更堅強姿態在全球市場上發展，預計全球品牌事業將實現雙位數成長，並努力讓台灣和日本同步享受最新產品。

台灣夏普總經理張凱傑則表示，這是夏普財年結算後的首次新品發表會，隨著4月1日起的電價調整，台灣夏普致力於推動一級能效商品，並強調節能生活的重要性。夏普將繼續推動節能技術和AI應用的發展，讓台灣消費者喜愛的商品均可以日本市場同步，創造多贏的局面。

2024夏普直送日本好生活新品體驗暨家電特惠市集活動辦法：所有參加者均可獲得「SHARP好生活集點卡」，現場可兌換精美禮品及其他驚喜。活動時間與地點：• 日期：2024年5月18日至19日• 地點：華山1914文創產業文化園區中2館與中4A館• 時間：上午10點至下午6點