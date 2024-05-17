每周至少3次炸雞餐配手搖飲！男上班一半突「臉歪嘴斜」 就醫檢查結果出爐

台中市36歲王姓男子從事服務業，每周至少三次炸雞餐配手搖飲，因工作常熬夜工作到天亮才睡，罹三高也不自知，今年3月他上夜班才上到一半，突然臉歪嘴斜、肢體無力，右側偏癱，被送到衛福部台中醫院急診，查出是梗塞性腦中風，經緊急施打血栓溶解劑，男子隔天就可下床走路，住院七天後康復返家。

衛福部台中醫院神經內科醫師吳宇軒提醒民眾，一旦出現單側偏癱、臉歪嘴斜、口齒不清等疑似腦中風症狀，可請熟記腦中風口訣「fast微笑（觀察患者臉部是否對稱）、舉手（觀察手是否無力）、說你好（觀察是否清晰且完整）、盡快送醫（快打119，記下發作時間）」，爭取黃金救治時間3小時內送醫。

吳宇軒說明，這名男患者是在深夜10時許到院，當時血壓飆破200，台中醫院腦中風團隊迅速幫男子檢查、排除腦出血等因素後，發現男子血壓降不下來，一小時內連打6支降血壓藥，才讓患者血壓降到可施以血栓溶解劑治療的標準，並及時完成治療。

王姓病患表示，他不抽菸也沒家族病史，發病前也沒發現自己有三高問題，因為從事服務業，平時最愛吃炸雞跟喝手搖飲，礙於工作排班關係，經常熬夜工作到天亮才睡，沒想到自己年紀輕輕也會中風；他現在聽醫師建議清淡飲食、作息規律，目前已經重回職場。