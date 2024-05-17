NONO、黃子佼遭起訴！醫：類似經驗受害者 恐有兩極反應

藝人黃子佼於非法偷拍平台「創意私房」購買兒少性影像，北檢今天依違反兒少性剝削條例起訴；藝人NONO陳宣裕去年遭爆猥褻、性侵多名女子，士檢今依犯強制性交、強制猥褻等罪起訴。醫師指出，NONO、黃子佼遭起訴案件，會勾起有相同創傷經驗者，且狀況嚴重者，恐會因為新聞事件更感受到憂鬱、無助，若發現自己超過二周以上有無力感、對未來無望等感受，應盡快對外求助。

NONO與黃子佼今遭北檢起訴，不少網友叫好，但網紅德州媽媽今於臉書上分享感受，提到近期「掃黃（黃子佼）」的過程，出現一些創傷後症候群（PTSD）症狀，不但睡不好還開始做惡夢，感覺自己隨時都能哭出來，且與友人提起黃子佼事件情緒都變得很激動。

三軍總醫院副院長、精神醫學部主治醫師葉啟斌表示，無論是黃子佼或是NONO的新聞事件，對於有相關處境者會出現兩種反應，一是容易因新聞事件勾起過往傷痛回憶，但起訴讓正義得以伸張，反而可以代償宣洩過去的委屈；二是過去的創傷經驗「非常嚴重」者，會因新聞事件陷入負向思考，認為自己沒用、世界對自己殘忍，感受到無助、未來無望、無人陪伴等嚴重孤獨感。

另外，有些有創傷經驗會讓患者出現短暫解離反應，覺得不想回憶、想要壓抑，葉啟斌形容，像是「在生活與想像中擺盪」，可能開始注意力不集中、無法聚精會神，更深層一點的話，晚上可能會做惡夢，或是出現噁心、嘔吐、頭暈、腹痛、頭痛等身體反應，如果能在2星期內改善，就不用太擔心，若超過2星期就要盡速就醫求助。

葉啟斌表示，不過有些人即使沒有類似的創傷經驗，因本身有有精神官能症、焦慮、自律神經失調、失眠等症狀，受新聞事件影響，原先的精神疾病受到干擾，使病情在短時間內加劇。

葉啟斌說，可以找一個不會將自己的事情當作八卦的「安全對象」傾吐，也可以尋求諮商心理師或身心科醫師協助，透過認知治療導正自責或懷疑的荒謬認知，仍未見效，可透過血清素等藥物，阻斷一連串鑽牛角尖的漩渦式思考、避免一再反芻。

除了口語訴說，也能夠透過文字呈現，葉啟斌說，最簡單的就是好好睡一覺，藉由睡眠逐漸消化創傷記憶，也可以透過運動，讓神經修復因子修補受損的神經細胞，會鼓勵經歷者些事的患者不要覺得挫折，因為這是腦部創傷的反應，只要導引回到自己原來在做的事情即可。

另外，有些性侵事件會發生在兒童身上，葉啟斌指出，未滿4歲的小小孩，記憶可能很模糊，這段時間的創傷經驗會計入潛意識，由於記憶尚未成形，長大遇到類似事件連結時，才會被勾起片段記憶連結；4至10歲的孩子，記憶沒辦法完整實現，可能會以抽象惡夢的形式呈現，例如出現怪獸、火災、地震等內容，或以找不出原因的頭痛、肚子痛等症狀表現。