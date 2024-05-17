台鐵新豐車站班次少盼改善 竹縣府將調整運能

民進黨新竹縣議員吳傳地今天質詢說，台鐵新豐車站人次多但班次少，不符地方需求應改善，竹縣府說，將與台鐵公司等溝通，研議調整運能，尤其在尖峰時段朝增加停靠班次方向進行。

新竹縣議會第20屆第3次定期會，民進黨新竹縣議員張珈源、吳傳地、何建樺今天聯合質詢，其中吳傳地說，新豐車站流量高，但火車停靠班次卻少，不符地方民眾需求。

吳傳地指出，台鐵新豐車站每天上、下車人次是竹縣最高的站點，但車輛停靠卻比湖口站少18班，比竹北站少11班，每年6月台鐵會調整班次，希望新豐車站的區間車停靠次數至少要和竹北、湖口一樣，才能有效疏解人潮。

新豐鄉邱姓住戶向中央社記者表示，新豐鄉因緊鄰工業區人潮多，但新豐車站班次卻很少，尤其如孩子通勤上學，班次不足就容易遲到，期盼尖峰時刻可以增加班次，才是符合民眾實際需求。

交旅處長陳盈洲表示，台鐵新豐站平均每天進出人數達5397人，進出人數是竹縣內4座火車站最多，但班次為120車次卻是最少。

陳盈洲說，對於班次量能不足問題，縣府將邀台鐵公司等相關單位溝通，共同研議調整運能，如在通勤尖峰時段朝增加停靠班次方向進行。

張珈源質詢說，竹北舊城區未有完整人行步道、騎樓通行空間又常遭商家佔用，行人行走時需與車爭道，盼縣府改善。對此縣長楊文科說，會與店家溝通、打通騎樓，營造友善通行空間。

何建樺質詢表示，竹縣有不少孩子在2至3歲階段難找學校就讀，以致家長得放棄工作以照顧孩子，盼縣府協助。

對此教育局指出，考量湖口鄉對幼幼班就讀需求，已規劃113學年度增設和興國小附設幼兒園1班，以及湖口文小非營利幼兒園2班幼幼班，共可再增加40名幼幼班名額。