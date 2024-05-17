給付條件嚴苛 天價CAR-T細胞治療逾半年僅24人核准用藥

衛福部健保署去年將每劑千萬以上的淋巴癌CAR-T細胞治療納入健保，與藥廠議價後每劑819萬元，採暫時性支付。健保署統計，去年給付生效至今，超過半年時間，共核定同意24人用藥。臨床醫師則點出，健保事前審核的行政流程耗時較長，加上給付條件嚴格，是CAR-T治療的一大瓶頸。

林口長庚醫院兒童血液科主任張從彥表示，健保考量效益評估及財務規劃，患者除須符合復發、治療失效等條件，預期壽命還必須在3個月以上，還必須經過事前審查，才能在衛福部指定的醫療機構接受CAR-T治療，給付條件相當嚴格。

張從彥說，執行治療的醫院必須由衛福部核可，經學會核可的醫師備妥病人資料，交由健保署院外專家會議審查，事前院內必須經過團隊會議，由醫師、藥師、醫檢師等共同討論，認定患者適合CAR-T治療，「癌症治療分秒必爭，文書準備及行政流程，時常花費一個月以上，成為目前治療瓶頸。」

林口長庚醫院血液腫瘤科系主任張文震則表示，CAR-T細胞療法與其他特管辦法管理的細胞治療不同，是經由國際認證，據明確療效的細胞療法，歷經嚴謹的全球性臨床試驗，結果發表於國際期刊，經同儕審視，是廣為接受的主流醫學。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，去年11月1日健保通過CAR-T給付，預計每年百人治療，至今共34人申請治療，共核定同意24人治療，6人不同意，3人補件中，1人仍在審查。CAR-T給付採暫時性支付，健保署建置登錄系統追蹤患者治療情況，將於二年後，會在專家會議審視國內治療案例，並綜合國外臨床經驗評估，決議是否放寬給付規定，國內醫院如有執行自費治療個案相關經驗，可隨時向健保署提出。

至於審查時間，黃育文表示，因CAR-T治療昂貴，加上技術較為特別，需有專業認定，審查小組委由學會推派醫師組成專家委員會，健保署會在3周內將審議結果回復給醫院，目前並無審查塞車的狀況，實際審查時間均小於3周。