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黃子佼、NONO遭起訴 精神科醫師：相同經驗者可能二度傷害

中央社／ 台北17日電
藝人黃子佼、NONO各因持有未成年性影像、涉性侵，今天遭起訴。醫師提醒，這可能會讓有相同或其他創傷經驗者，感到情緒獲宣洩，但也可能勾起不好記憶，造成二度傷害。本報資料照片
藝人黃子佼、NONO各因持有未成年性影像、涉性侵，今天遭起訴。醫師提醒，這可能會讓有相同或其他創傷經驗者，感到情緒獲宣洩，但也可能勾起不好記憶，造成二度傷害。本報資料照片

藝人黃子佼、NONO各因持有未成年性影像、涉性侵，今天遭起訴。醫師提醒，這可能會讓有相同或其他創傷經驗者，感到情緒獲宣洩，但也可能勾起不好記憶，造成二度傷害。

三軍總醫院研究副院長、精神醫學部主治醫師葉啓斌接受媒體電訪指出，若是曾有相同經驗者，相同境遇很容易勾起相同回憶，起訴屬於正義得以伸張的過程，會讓這群人感受到，過去的委屈和冤屈情緒，好像找到一個出口，同時也會覺得若有機會，可保護未來避免相同事情發生。

長期而言，葉啓斌表示，就這些有相同遭遇的人來說，雖然會勾起不愉快經驗，但宣洩情緒的效果會比較正面。

另一方面，就算沒有相同遭遇，仍可能勾起其他創傷經驗。葉啓斌表示，例如本身有精神官能症、焦慮、自律神經失調、失眠等狀況的人，看到這些訊息，短時間內病情有加劇可能性。

葉啓斌說，這2種人都可能出現暫時的解離反應，因為不想再回憶，就會去壓抑，在現實生活和想像之間擺盪，出現注意力不集中情況，包括日常無法聚精會神，或深層回憶在晚上睡覺以惡夢方式呈現，另外也會有人產生噁心、嘔吐、頭暈、肚子痛、頭痛等身體反應。

若這些症狀超過2週仍未見好轉，就要多加留意小心。葉啓斌表示，有些人會持續以負面思考面對未來，自認沒用、怎麼一直走不出來，埋怨世界對自己很殘忍，感到無助、沒有希望、孤單、無人陪伴等，逐步演變成憂鬱狀態，或是創傷後壓力症候群。

葉啓斌建議，最好能在安全的環境之下，選擇可信賴的人來吐露情緒，或直接尋求專業協助，除了心理治療外，也可利用藥物輔助；此外，研究顯示，寫日記、多運動都有幫助。

情緒 醫師

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