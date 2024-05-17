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周末天氣溫暖舒適！2地要留意雨勢 520鋒面接近「愈晚降雨機率愈高」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明後天各地溫暖偏熱，有30度高溫，北部及東半部水氣較多，留意雨勢。本報資料照片
明後天各地溫暖偏熱，有30度高溫，北部及東半部水氣較多，留意雨勢。本報資料照片

明、後天為會考日，中央氣象署指出，2天各地溫暖偏熱，北部及東半部水氣較多，東半部有局部短暫陣雨，且東北部有局部較大雨勢發生機率，基隆北海岸大台北地區也可能有零星局部短暫雨，但大多可見陽光，中南部地區則都是多雲到晴，各地都有30度高溫

氣象署預報員黃恩鴻指出，明、後天台灣附近吹東風，各地溫暖偏熱，迎風面北部及東半部水氣多，東半部有局部短暫陣雨，且東北部有局部較大雨勢發生機率，基隆北海岸及大台北地區也可能有零星局部短暫雨，但大多可見陽光，中南部地區則都是多雲到晴，午後各地山區留意局部短暫雷陣雨。溫度方面，明、後天各地高溫都有30度，低溫約22至24度，溫暖舒適。

黃恩鴻表示，下周一鋒面接近，白天鋒面前緣有水氣帶來短暫陣雨，愈晚降雨機率愈高，西半部及東半部都有局部短暫陣雨或雷雨。周二到周五受鋒面影響，周二、周三降雨最明顯，有對流性降雨，伴隨雷擊、強陣風，西半部降雨範圍廣，東半部有局部短暫陣雨或雷雨，中南部也要留意較大雨勢。

他指出，周三下半天雨勢趨緩，周四、周五環境仍不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨，但降雨強度還要再觀察。此外，他也說，有些模式預報下周三至周五有些熱帶系統明顯發展，可望成為今年首個颱風，位置在孟加拉灣，距離台灣很遠，不太會直接影響。

氣象署 鋒面 雷雨 高溫

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