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新北抽查旅遊商品 65件不合格、密碼鎖17件最多

中央社／ 新北17日電

新北市政府經濟發展局抽查365件旅遊商品，有65件標示不合格，其中密碼鎖17件佔多數，大多標示不全，經發局呼籲民眾購買前要注意完整商品標示。

經發局今天發布新聞稿表示，標示不合格商品中，密碼鎖、衣物整理袋未標示製造年月、淨重、容量、數量、度量、製造商等資訊；眼罩、頸墊未標示尺寸、洗燙處理、成份標示；行動電源、充電器未標示製造商（進口商）資訊。

經發局告訴中央社記者，經統計不合格商品中，密碼鎖17件佔多數，為保障消費者知的權利，業者應接露相關資訊，民眾購買商品時，要注意是否貼有商品標示，不要購買來路不明、標示不全的商品。

經發局表示，此次執行「旅遊商品專案抽查」，抽查365件旅遊商品，有65件標示不合格，不合格率17.81%，依照商品標示法等相關規定，已要求業者限期改善，未改善者罰新台幣2萬元至20萬元，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。

經發局提醒，民眾購買商品時，應留意商品品質與使用安全，並看清楚標示內容，拒絕購買來路不明、標示不全商品，保障自身權益。

密碼 消費者

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