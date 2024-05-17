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黃金博物館「礦山的南丁格爾」展 回顧礦山醫護女力

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
黃金博物館推出「礦山的南丁格爾」特展，讓人看見當時礦業大多以男性為主要工作者中，一群醫護女力守護著礦山居民的健康。 圖／觀天下有線電視提供
黃金博物館推出「礦山的南丁格爾」特展，讓人看見當時礦業大多以男性為主要工作者中，一群醫護女力守護著礦山居民的健康。 圖／觀天下有線電視提供

黃金博物館推出「礦山的南丁格爾」特展，攜手一群曾服務於金瓜石醫院多年的護理人員，以她們的視角回溯礦山的興衰變遷，記錄金瓜石醫院與礦山醫療的點點滴滴。更讓人看見當時礦業大多以男性為主要工作者中，一群醫護女力守護著礦山居民的健康。

黃金博物館館長林文中表示，本次特展的規劃發想，緣自影片「礦山的南丁格爾-消逝的金瓜石醫院」。該部影片由呂庭華先生及其團隊所製作，講述在金瓜石醫院裡，曾經發生的感人故事。透過「規模完整的醫院」、「醫生與護士」、「礦山的職業病」、「醫生，我要掛號!」、「南丁格爾眼中的礦山」以及「礦山小常識」等展示單元，邀請民眾一起認識這群曾經守護礦山最溫暖且堅定的力量，並感念這一群礦山不可或缺的南丁格爾們。

金瓜石醫院位於現今瑞芳區祈堂路與五號路交界處，其歷史可追溯自1900年代田中組成立的醫務局。隨著礦業發展，1930年代經由日本?業株式會社的整修，成為一家規模健全的醫院，擁有內科、外科、婦產科、牙科、眼科、耳鼻喉科等科室，以及X光室、檢驗室、簡易手術室等現代化醫療設施。

在當時由於醫院規模完善，附近九份、瑞芳，甚至更遠的雙溪、牡丹等地都有人慕名而來就醫。同屬金瓜石礦山的水湳洞聚落，則設有小型分院，設有內、外兩科。

戰後，國民政府成立金銅礦務局接收金瓜石礦山，1955年改組為臺灣金屬?業公司。醫院在戰後陸續增設兒科、皮膚科等，同時進行老舊房舍改建與設備的更新，提供更全面的醫療服務。

然而1950年代後期開始，由於交通不便等因素，醫護人力招募困難，除了外科、內科之外，皆改以特約方式看診，醫院長期面臨人力緊繃的壓力。隨著臺金公司1987年結束營業，金瓜石醫院也於1989年停業。醫院房舍則因為殘破失修，於1994年被拆除夷平、僅留下殘餘牆基至今。

本次特展由當地居民林良慧女士協助，提供母親林何來好女士生前珍藏的老照片與文物，於展覽中重現過往的金瓜石醫院故事。「礦山的南丁格爾」特展即日起至10月20日於黃金博物館共學館展出，誠摯邀請您一起來此回顧這群偉大的女性在醫藥資源匱乏的年代守護礦山居民的感人歷史。

礦山 金瓜石 黃金博物館

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