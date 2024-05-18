一技之長從小培養？網推6大才藝課程實用又有趣



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「兒童才藝」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的兒童才藝排行。

兒童的教育與學習是多數父母重視且關心的課題，而「才藝」的培養便是其中一環，無論是運動、舞蹈或者其他領域，在發掘孩子興趣與天賦的同時，更為他們的未來發展奠定了基礎。本次我們便針對「兒童才藝」進行觀測，一起來看看最熱門的才藝課程有哪些吧！

「游泳、跆拳道」自救護身超實用 學「音樂」提升專注度和記憶力！

▲ 網友熱議 TOP6 兒童才藝 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「兒童才藝」相關話題的討論，可以發現「運動」類型的課程是許多家長為孩子挑選才藝時的首選。一名網友日前便發文請益該為就讀幼兒園的兒子報名哪種才藝班，引來其他家長回覆「耗體力的優先，小孩體能和肌肉發展很重要」、「秒選運動類」，點出小朋友不僅能藉由動態活動快速「放電」，從小養成運動習慣也能增強兒童體適能與免疫力。

此外不少網友在談及想讓孩子學習的才藝時，也紛紛表示「學游泳不錯，可以自救」、「跆拳道、空手道之類的至少可以護身」等等，認為這些才藝同時也是成長過程中相當實用的技能。

而學習「音樂」則被認為能夠幫助兒童提升專注力、記憶力以及培養氣質等，是另一項受到許多網友推崇的才藝。有網友提到「鋼琴單手就能彈出簡單旋律，初期比較容易有成就感，聽多了也能練出音感」，也有民眾推薦「小提琴」、「烏克麗麗」等樂器，以及開口就行的「唱歌」。

不過由於學音樂的過程中常需經過反覆練習，可能造成小朋友想要中途放棄，有位媽媽就以自身經歷分享「（女兒）小三時學二個月的鋼琴課後就說不想學了，一年後換個老師學了三年有餘進步神速」，鼓勵爸媽們多與孩子溝通、並釐清他們不想學的原因，除了孩子本身的是否有興趣是關鍵外，有時「師長緣」也很重要。

另一方面，不少民眾會讓小孩學習母語外的「他國語言」。一名網友於討論區請益「你主張讓小孩從小學什麼才藝？」，留言區許多人建議「練好英文」，認為英文作為現今社會最重要的語言之一，是一生受用的技能與交流工具，且現在也有不少外語課程會結合戶外活動、手作等多元主題，讓孩子能邊玩邊享受學習的樂趣與成就感。

才藝的培養不僅能豐富孩子的童年生活，更有機會讓他們從中發掘自己的潛力、獲得成就感與自信心。在為孩子報名才藝課程前，不妨詢問並考量他們的意願，鼓勵其多方探索自己的興趣，也別忘了在學習過程中給予小朋友充分的支持和鼓勵！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「兒童才藝」相關討論則數。

觀測期間：2023/04/18~2024/04/18，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast評論（排除抽獎文）

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